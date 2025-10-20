Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤ËÈãÈ½½¸Ãæ¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¶ÌÌÚ¤ë¡×³È»¶
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬£²£°Æü¤ËÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¯¶É¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤À¡£¡Ö¶ÌÌÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¤¸ì¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¶ÌÌÚ»á¤òÃ´¤´¤¦¤ÈÌîÅÞ¤ËÀÜ¿¨¡£Î©·û¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢°Ý¿·¤Î£³ÅÞ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÌÌÚ¼óÁê¥×¥é¥ó¤Ï¸¸¤Ë¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆóËçÀå¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ÎÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤µ¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌÌÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Î¿´¤Ê¤È¤¤ËÁªÂò¤ò¸í¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤¬³È»¶¤·¤¿¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤òÅê¤²½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡Ø¥¢¥Ù¤¹¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡Ø¥Ï¥È¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤¬²¿¤«¤ò¤ä¤é¤«¤¹¤ÈÌ¾Á°¤ò¥â¥¸¤Ã¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¥¢¥Ù¤¹¤ë¡×¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬£²£°£°£·Ç¯¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥È¤ë¡×¤È¤ÏÈ·»³Í³µªÉ×¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÉáÅ·´Ö´ðÃÏ°ÜÀß¤ò¤á¤°¤ëÌÂÁö¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï£±£¹Æü¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈãÈ½¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ´ðËÜÊý¿Ë¤Ï¥Ö¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥Û¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢ÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤ó±ä¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÈãÈ½¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á»Ù±ç¼Ô¤¬£Ó£Î£Ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¶ÌÌÚ»á¤é¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºî¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëÀï»Î¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ÉÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ß¥å¡¼¥È¤â»È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡×¤È¡¢¶ÌÌÚ»á¤ò¼é¤ë¥Í¥Ã¥Èµ³»ÎÃÄ¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤ò·è¤á¤¿²áµî¤Î£³ÅÞ¹ç°Õ¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤º¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
