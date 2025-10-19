この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【次こそ下から】帝王切開後の経膣挑戦…トーラックで無痛分娩を推奨する理由（お手紙シリーズ）」と題された動画で、12人産んだ助産師HISAKO氏が、帝王切開後に経膣分娩（トーラック）へ挑戦したいという悩み相談について熱く語った。今回の動画は視聴者から届いた実際の手紙をもとに、「無痛分娩、自然分娩、帝王切開──お産の選択に迷うママたちのリアル」に焦点を当てている。



HISAKOさんは「赤ちゃんの命が第一とは分かっていても、『下から産んでみたい』という気持ちを持つことは何も悪いことじゃない」と、自然分娩にこだわる声を肯定的に受け止める。「周囲から『ママのエゴじゃない？』と言われることもあるけれど、私はそうは思いません」ときっぱり語った。



手紙の主婦は、第一子を緊急帝王切開で出産し、第二子はトーラックに挑戦したいという悩みを打ち明けている。「なぜ苦しい思いまでして自然分娩を望むの？費用も帝王切開の方が安いのに…と周囲に理解されない」と葛藤する一方、「自然分娩や腎痛を経験したかった」と素直な思いも吐露。「トーラックに挑戦しないという選択肢は、現状の自分にはありません」と強い決意を語っている。



HISAKOさんは、帝王切開後は子宮破裂のリスクがあるため「多くの施設では再び帝王切開を選択するのが一般的」と指摘。しかし横切開で1回のみの経歴や妊婦の健康状態によっては「適切な条件下でトーラックは挑戦できる」と専門家の視点から分かりやすく説明する。加えて、「トーラックにおける無痛分娩推奨には理由がある」として、厳重なモニタリングで異変を即時キャッチできる点や、計画的に人員を集めやすく安全が担保されやすいこと、緊急時にそのまま手術に移行できるなど具体的メリットを列挙した。



一方で、無痛分娩のデメリットについてもHISAKOさんは触れる。「背中に針を刺すことで、まれに神経障害や頭痛、血圧の低下などの副作用が起きることがある」「分娩時間が延びたり、微弱腎痛になりやすい」とリスクも丁寧に解説。その上で、「無痛のメリットがデメリットを上回るからこそ、トーラックでは無痛分娩が勧められる」と総括しつつも、「大きな病院など特別なサポートがあれば自然分娩を支持する例もある」と幅広い選択肢を示した。



「あなたの決断に自信を持って欲しい。周りが何を言っても、医師としっかり向き合って自分に最適なお産方法を選べたら、それが一番幸せだと思う」と優しく背中を押したHISAKOさん。「トーラックにしても無痛分娩にしても、どんなお産にも危険はある。だからこそ自分や家族、病院とよく話し合って後悔のない選択をしてほしい」と締めくくり、動画を結んだ。