Image: Garmin

大事だとは理解していながら、実のところよく分かっていない睡眠のこと。

改善の第一歩は、自身の睡眠状態を可視化し、良い睡眠ができているかどうかを把握することから。さまざま種類はありますが、僕のような初めての人には、気軽に導入ができるアームバンド型が良さそうです。

睡眠改善に特化したウェアラブルデバイス

Image: Garmin

今回紹介するのは、アメリカ創業のGPS/GNSS機器メーカー・Garmin（ガーミン）による睡眠トラッキングに特化したIndex Sleep Monitor（税込27,800円）という、同メーカーとしては初となる睡眠改善のニーズに特化して開発されたウェアラブルデバイスです。

特徴となるのは、快適性を重視したアームバンド型であること。それも腕時計型ではなく、上腕に装着するタイプ。軽量コンパクトなセンサー本体とファブリックアームバンドのセパレートタイプになっていて、バンドのみを洗濯することも可能です。

バンド素材は装着時の快適性とフィット感を第一に考えて伸縮性と柔らかな肌触り、優れた通気性を担保するナイロンとスパンデックスを採用しています。

睡眠の見える化

Image: Garmin

コンパクトなボディには、同社の最新となる第5世代光学式心拍計を搭載。睡眠サイクルを時間と深度で計測し、睡眠中のストレスも分析します。結果は「睡眠スコア」として100点満点で評価され、その要因をコメント付きで表示。さらに「睡眠コーチ」が推奨睡眠時間など具体的なアドバイスを提供してくれます。

また、自律神経バランスを示す「HRV（心拍変動）ステータス」も計測可能。加えて、睡眠による回復度を数値化するGarmin独自の指標「Body Battery」や、睡眠の質に影響するストレスレベルも把握でき、日々の健康管理に役立ちます。

自身の睡眠状態をアプリで管理

Image: Garmin

計測データは無料アプリ「Garmin Connect」に蓄積されます。長期的な記録や分析も可能です。Garminのスマートウォッチと併用すれば、日中の活動データと合わせてトータルに健康管理が行なえます。

また、新機能の「呼吸変動」や皮膚温度の測定により、睡眠環境や体調の変化も可視化。さらに「スマート起床アラーム」が浅い眠りを狙ってやさしく起こし、爽快な目覚めをサポートします。

約7日間持続するロングバッテリーで、充電を気にせず快適に使い続けられる点も非常に魅力的です。

睡眠を味方に

Image: Garmin

当たり前に毎日している睡眠をいざ可視化してみると、その数値に驚くこともあるかもしれません。それでもまず大切なのは、自身の状態を把握すること。

眠りは健康のベースであり、パフォーマンスの源泉です。忙しい毎日でも睡眠を味方につけることで、暮らしはもっと快適になります。新しいパートナーとして、未来の自分に投資してみてはいかがでしょうか。

Source: Garmin