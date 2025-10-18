◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）

第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、日体大は10時間36分14秒の9位通過で78年連続78回目の出場を決めた。

前回箱根は12位で今年も予選会に回った日体大は、10キロ通過時点で全体19位。それでも15キロ地点で14位、17.4キロ地点で12位と順位を上げて追い上げ、連続出場を途切れさせることはなかった。

玉城良二監督は連続出場について「これは並大抵のものではない」と言いながらも、「（予選落ちしたら）学生らは今後50年以上も“連続を途切れさせた代”と言われてしまう」とプレッシャーになっていることを明かした。「それはやめたほうがいい。チームは毎年変わっていくんだから。大人やマスコミが背負わせてしまっている。連続出場を称えていただくのはうれしいけど、学生を苦しめるだけなので正直やめてほしい」と正直な胸の内を口にした。

予選上位の順位は以下のとおり。

(１)中央学院大 10時間32分23秒

(２)順大 10時間32分35秒

(３)山梨学院大 10時間32分44秒

(４)日大 10時間32分57秒

(５)東海大 10時間34分7秒

(６)東農大 10時間34分59秒

(７)神奈川大 10時間36分7秒

(８)大東大 10時間36分12秒

(９)日体大 10時間36分14秒

(10)立大 10時間36分56秒

＜以上が箱根駅伝出場＞

(11)法大 10時間37分13秒

(12)明大 10時間38分54秒

第102回箱根駅伝には予選会上位10校のほか、シード校の青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大に加え、落選校の選手で編成される「関東学生連合」が出場する。