この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが語る「まっさんは泣き崩れた、気分悪い事件」“優しさが張り詰めた緊張を溶かした日”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【FPへの疑念】大勢のママの前で四つん這い大号泣！僕の苦い思い出（まっさんシリーズ）」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、親友でお金のプロフェッショナル“まっさん”との過去エピソードを振り返った。動画の冒頭、HISAKOさんは「まっさんは10年前、愛知から毎月大阪に来て、20人のママたちに無料でお金のセミナーしてくれてた」と紹介。当時の苦労話や伝説の“失敗エピソード”を明かすことになった。



まっさんは、「ほんとにほとんど失敗ばかりだった」と切り出し、「40人のママの前で僕が大号泣、四つん這いになって泣いてしまった」と衝撃の経験を語った。ある時、夫婦の金銭相談で家に呼ばれたが、夫が敵意をむき出しで3時間問い詰められ、何もできず落ち込んだ状態で翌日のセミナーに臨んだという。そのセミナーでは参加者のママから「まっさんの話を聞いていると気分が悪くなります」とストレートに言われてしまい、会場が静まり返る事態に。自己肯定感がどん底の中、支えてくれたのはHISAKOさんの「まっさんはいじめんといてくれる？」の一言だった。「優しさに触れて、張り詰めた緊張が全部緩んで、その場で号泣してしまいました」と、まっさんは振り返る。



その後も、当時のママから「実は金融業界に不信があった」と謝罪のメールが届いたことや、「自分の未熟さと向き合い、失敗を乗り越えて今がある」と語ったまっさん。「あの大号泣がなかったら、今の自分はいなかった」としみじみ語る場面も。「いろんな失敗を繰り返しながら、知識を増やし、人間として豊かになっていく。それが人生。これからも挑戦を続けていく」と、動画は温かなムードで締めくくられた。



HISAKOさんは「四つん這いで号泣したまっさんだからこそ、今はどんな夫婦相談にも自信を持って向き合える」とし、「10年前に介入できなかった夫婦の間にも、今ならきっと寄り添える」と自信を見せていた。最後は「子育てチャンネルはこれからも続けます、ぜひご相談を」と、視聴者に呼びかけていた。