¥Þ¥¬¥¸¥ó¼°¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥´¥à½Æ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ÁõÃÆ¿ô20È¯¤ÎÏ¢¼Íµ¡¹½¤Î¸«»ö¤µ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¥¹¥²¥§£÷¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÈ¿¶Á
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¼°¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥´¥à½Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦½½Â«´á¶ñ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥ë¥È¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼°¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¡£ ·â¤Ä¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥´¥à½Æ¤òºî¤Ã¤ÆÍè¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Î½½Â«´á¶ñ¤µ¤ó¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¥»¥ß¥ª¡¼¥È¡£º£ÅÙ¤Ï¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥´¥à½Æ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê²óÅ¾Íã¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥»¥ß¥ª¡¼¥È¥´¥à½Æ¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢²óÅ¾Íã¤ÎÆ°ºî¤ò´Ö·çÅª¤Ë»ß¤á¤ë¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤êËÜÍè¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¥»¥ß¥ª¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¿¤À¤·ÂçÎÌ¤ÎÎØ¥´¥à¤ÎÎÏ¤Ç¹âÂ®²óÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ÄÃÆ¿ô¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤ÇÂ®ÅÙ¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥´¥à¤òÆ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢»ÄÃÆ¿ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÈ¯¼ÍÂ®ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¥´¥à½Æ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÀß·×¡£Æ°ºîÊý¼°¤Ï¥ì¥Ð¡¼¼°¥Ö¥í¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÉôÉÊ¤ò°õºþ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¥Ü¥ë¥È¤Ë11Ð¤Î¹Ýµå¤ò2¤ÄÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼ÁÎÌ¤ò²Ô¤®¡¢Ï¢¼ÍÂ®ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¶¯ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤ÇÂç¤¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¢¤È¥È¥ê¥¬¡¼¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×Â¦¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¸åÉô¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È²óÅ¾Íã¤¬Æ°ºî¤·¡¢ÎØ¥´¥à¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥Ü¥ë¥È¤Ë¤Ï·â¿Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÆÃÆ¤ÎÁõÅ¶¼«ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç½ÆÅáË¡¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ´°Î»¡£¥Þ¥¬¥¸¥ó¼°¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥´¥à½Æ¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¡¡»ÈÍÑ¥´¥à¤Ï14ÈÖ¡£ÁõÃÆ¿ô¤Ï20È¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¤Ç¹þ¤á¤ë¤È¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬È¿¤Ã¤Æ¥ê¥í¡¼¥É¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç17È¯¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤¤¤¶È¯¼Í¡£20Ï¢È¯¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤éÅª¤Î»æ¥³¥Ã¥×¤Ï¼¡¡¹¤ÈÃÆ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆÁõÅ¶¤·¤¿½½Â«´á¶ñ¤µ¤ó¤â¡Ö´°àú¡×¤Î´¶ÁÛ¡£¤³¤Î»þ²»¤äÆ°¤¤â½Æ¤é¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥í¡¼¤ÇÆ°¤¤ò³ÎÇ§¡£1ËÜ1ËÜ¥´¥à¤¬åºÎï¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤À¤È¤«¡£¥Ö¥í¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï20¥ß¥êÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎØ¥´¥à¤¬Î¥¤ì¤¿¸å¤â¥Ü¥ë¥È¤Î´°À®¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡È¯¼Í»þ¤ÎÈ¿Æ°¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥©¥¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤é¤È°ì¼ï¤ÎÎéµ·¤È¤·¤ÆÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡2Ãú¤ò»ý¤Ä¤È³Ú¤·¤µ¤â2ÇÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²óÅ¾¤¹¤ëÅª¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·µ¤¤Ê½½Â«´á¶ñ¤µ¤ó¡£
¡¡¼ÂÍÑÀ¤Ï¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤¬¥É¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤âºÜ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¼°¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥´¥à½Æ¡£¤´ËÜ¿Í¤Î´¶ÁÛ¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯¼Íµ¡¹½¤Î¸«»ö¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ°²è¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤Ê¤Ë¤³¤ì¥¹¥²¥§£÷
¡¦¤Þ¤¿³æ¹¥¤¤¤¤¤â¤óºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ê
¡¦¤Ä¤è¤½¤¦
¡¦¤¹¤²¤§¥¤¥«¤¹¡ª
¡¦¥´¥à¤ÎÎÏ¤ÇºîÆ°¤¹¤ëµ¡¹½¤¬Èþ¤·¤¤
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢
