»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬´ó¤»¤ëÁ´Éý¤Î¿®Íê¡Ö°ìÈÖ¤ÎÁªÂò»è¡×
»³ËÜ¤Ï9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤ò3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï»ä¤«¤é¤ÎËÜÅö¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ò¡ÖÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Î¼«¿®¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£½é²ó¡¢1ÈÖ¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£¡È½ÐÉ¡¡É¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¡¢»³ËÜ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¡£2²ó°Ê¹ß¤â5²ó¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤¹¤â¡¢6²ó¤«¤é¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð9²ó3°ÂÂÇ¡¢7Ã¥»°¿¶¤Ç1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡¤òµó¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨3.86¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â²æ¡¹¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤³¤Ë²æ¡¹¤ÏÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤Ï¡¢Èà¤Ï»ä¤«¤é¤ÎËÜÅö¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤é¤»¤¿¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÁê¼êÂÇÀþ¤¬¡Ê»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡Ë3½äÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢µå¿ô¤¬90µå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¡¢Èà¤¬°ìÈÖ¤ÎÁªÂò»è¤À¤ÈÈà¼«¿È¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¡Ê»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡Ë¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£9²óÂ³Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥·¥¢¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÅê¤²¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢9²ó¤ËÈà¤¬Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡7·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸µå¾ì¤Ç2/3²ó¤ò4°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ3¡Ë¤È¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Èº£Æü¤Î»î¹ç¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ð½¸ÃæÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¡£½éµå¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢´°Åê¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£º£Ìë¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¡¢¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡£À®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤ò¤Û¤½¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë