¡Ö²¿Ãå¤è¤¦¡¢¡¢¡×¢ª ¤â¤¦Çº¤Þ¤Ê¤¤¡ª¡ÚUNIQLO : C¡ÛÄã¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤Ë³Ø¤Ö¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥³ー¥Ç¡×
¤³¤Î½©¤Ê¤ËÃå¤è¤¦¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°¡ÚUNIQLO : C¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡§¥·ー¡Ë¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£º£µ¨¤â¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤µ¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¾å¼Á¤ÊÆü¾ïÃå¤¬ËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Âç¿Í½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¥¯¥íー¥º¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶Âç¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@ymk3rd¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿ÈÄ¹152cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Æ¥¯¤¬ËþºÜ¡£¤¼¤Ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¿¿»÷¤·¤Æ¡¢½©¥³ー¥Ç¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤»¤Æ¡£
º¹¤·¿§¥Ë¥Ã¥È¤È½Ü¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤³¤Ê¤ì¥³ー¥Ç
2025½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½Ü¤Î´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÂçËºî¡£¥³¥¯ー¥ó¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥«ー¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢Á¯ÅÙ¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥¿¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Þ¤ë¥·¥ã¥Ä¤ÎÃ»¤á¤Î¾æ´¶¤â¡¢Äã¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¥»ー¥¿ー¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤¿¤Ò¤È¼ê´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¡£´é¼þ¤ê¤ò¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢»ëÀþ¤ò¾å¤Ë½¸¤á¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¤ー¥É ¡ß ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç³ð¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎÃ¦ÎÏ¥·¥Ã¥¯
¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥àー¥É¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿ ¡È¥·¥Æ¥£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡É ¤Ë¡£¥¤¥ó¥Êー¤ÏÇò¤Î¥Á¥åー¥Ö¥È¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë½÷À¤é¤·¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£Â¸µ¤Ï²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥é¥Õ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎÃ¦ÎÏ¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤¯¤ë½©¤Î½À¤é¤«¥âー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¥å¥í¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÃå±Ç¤¨¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸ÃÏ´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÃÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶È´·²¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤â¡¢¥âー¥É¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ë¤Ã¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È ¡ß ¾åÉÊ¥¹¥«ー¥È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë
¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥°¥ìー¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤Î¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÍÉ¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥«ー¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤¬Î¾Î©¡£Â¸µ¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Öー¥Ä¤Ç¥¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ë¡£¥Èー¥ó¤òÍÞ¤¨¤¿ÇÛ¿§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¾åÉÊ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡÷ymk3rdÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò