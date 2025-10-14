¡È3ÉÃ¤ÇÈþ¤·¤¯¡É¤¿¤¿¤á¤ë¡¢Ç®²Ã¹©¤Ç·Á¾õ¸ÇÄê¤·¤¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒBSR¤Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢À²±«·óÍÑ¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¡ÖS/S FOLDING UMBRELLA¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î·Á¾õ°ÂÄê²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¡È3ÉÃ¤ÇÈþ¤·¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¡É¤È¤·¤¿À½ÉÊ¡£
ÆÃ¼ì¤ÊÇ®²Ã¹©¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ËÀÞ¤êÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ·Á¾õ¤ò¸ÇÄê¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Î¾ö¤ß¤Ë¤¯¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¾±Êµ×Åª¤Ë·Á¾õ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤âÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿åÅÙ5µé¤ÎÄ¶¹âÌ©ÅÙ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤òºÎÍÑ¡£UPF50+¤ÎUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¿Æ¹ü¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ²½¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼êÆ°¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ëËÜÂÎ½ÅÎÌ132g¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖS/S FOLDING UMBRELLA - AIR -¡×¤È¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ë¼«Æ°³«ÊÄ¥â¥Ç¥ë¡ÖS/S FOLDING UMBRELLA - AUTOMATIC -¡×¤Î2À½ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÇ¼ÂÞ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎ¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤ª¤±¤ë