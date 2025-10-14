¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡ÙÈþ¿Í½÷Í¥¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤Î¥ì¥®¥ó¥¹SHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤¬¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥ì¥®¥ó¥¹SHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤Î¥ì¥®¥ó¥¹SHOT
¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾å²¼¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥®¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£172cm¤ÎÄ¹¿È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥é¥ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡È·çÅÀ¥¼¥í¡É¤Î´°àú¤ÊÈþËÆ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´ï¶ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£Í¥¤ì¤¿½ÀÆðÀ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤âÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é¤ÏÄ¾¶á¤Î½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËU-NEXT¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª ¡ÁÎø¿Í¤ÏÌõ¤¢¤ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¯¥©¥ó¡¦¥Ê¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯3·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¢¥æ¥ó¡£2012Ç¯¤ËHELLOVENUS¡Ê¥Ï¥í¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤Ç±éµ»³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡Ù¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëÈ½»öÍÍ¡Ù¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç½õ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î½éÎøÁê¼ê¤ò±é¤¸¡¢¡ÈÇä¤ì¤Ã»Ò¡É½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£