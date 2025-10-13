「創彩少女庭園」新商品情報が公開。〇〇さんシリーズ新作や「早乙女瑠衣【桃桜高校・ジャージ】」などが公開
コトブキヤは、配信番組「メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025」にて「創彩少女庭園」新作情報を公開した。
番組内では近日予約開始商品情報や「第63回全日本模型ホビーショー」にて展示予定の原型や新作情報を公開した。同シリーズで展開されている「〇〇さんシリーズ」の第3弾、第4弾や「早乙女瑠衣【桃桜高校・ジャージ】」の原型が公開。
また、「創彩少女庭園 エクストリームスポーツバイク【早乙女瑠衣仕様】」の商品化も発表された。
さらにMVが公開された「如月ユエ【歌姫衣装】」がプラモデル版アレンジで商品化する。その他、「創彩少女庭園」シリーズに着せることができる洋服シリーズ「タイニークローゼット」新作も公開された。【メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025】
マネージャーちゃん＆部活オプション
10月14日 予約開始
○○さんシリーズ第3弾として、きらきらな瞳にポニーテールがさわやかなマネージャーちゃんとスポーツ用品のセットが登場する。前髪、リボン、部活オプションはすべて新規造形となっている。
○○さんシリーズ第4弾は「白雪ちゃん」
森倉円氏のオリジナルイラスト「Snow White」をモチーフに、創彩少女庭園用にアレンジしてプラモデル化したもの。
早乙女瑠衣【桃桜高校・ジャージ】
番組内にて原型が公開。魅力あふれる表情パーツ4種の他に、ライダーの瑠衣ちゃんにぴったりの「ライディングパンツ」「フルフェイスヘルメット」などが付属する。
創彩少女庭園 エクストリームスポーツバイク【早乙女瑠衣仕様】
早乙女瑠衣のバイクがプラモデル化決定。フルフェイスヘルメットとグローブも付属し、本格的なライド姿が再現できる。
如月ユエ【歌姫衣装】
リボンやフリルを多用した衣装姿をプラモデル化。4種の表情に4種の前髪が付属する。ボディは「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」と同じ可動特化ボディが採用されている。
タイニークローゼット ジャージセット【赤/紺/黒】
体育の授業や部活、合宿などのシーンにぴったりなジャージ上下とTシャツとシューズのセット。
タイニークローゼット 甘フリルコーデ
私服をコンセプトとしたタイニークローゼットが進行中。ワンピース型で3色展開を予定している。
📺生配信情報#メガロマリア×#創彩少女庭園 スペシャルトークライブ決定！- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) October 3, 2025
ホビーショーにて展示予定のたくさんの新作を、生配信で一足先に大公開します！
サムネイルには、瑠衣ちゃんの原型が…………！！！！！！
□配信日時：10月13日(月・祝) 18:00～
□番組URL：https://t.co/OUqesnHmN7 pic.twitter.com/GBw6iFPUM3
