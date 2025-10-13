コトブキヤは、配信番組「メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025」にて「創彩少女庭園」新作情報を公開した。

番組内では近日予約開始商品情報や「第63回全日本模型ホビーショー」にて展示予定の原型や新作情報を公開した。同シリーズで展開されている「〇〇さんシリーズ」の第3弾、第4弾や「早乙女瑠衣【桃桜高校・ジャージ】」の原型が公開。

また、「創彩少女庭園 エクストリームスポーツバイク【早乙女瑠衣仕様】」の商品化も発表された。

さらにMVが公開された「如月ユエ【歌姫衣装】」がプラモデル版アレンジで商品化する。その他、「創彩少女庭園」シリーズに着せることができる洋服シリーズ「タイニークローゼット」新作も公開された。

マネージャーちゃん＆部活オプション

10月14日 予約開始

○○さんシリーズ第3弾として、きらきらな瞳にポニーテールがさわやかなマネージャーちゃんとスポーツ用品のセットが登場する。前髪、リボン、部活オプションはすべて新規造形となっている。

森倉円氏のオリジナルイラスト「Snow White」をモチーフに、創彩少女庭園用にアレンジしてプラモデル化したもの。

早乙女瑠衣【桃桜高校・ジャージ】

番組内にて原型が公開。魅力あふれる表情パーツ4種の他に、ライダーの瑠衣ちゃんにぴったりの「ライディングパンツ」「フルフェイスヘルメット」などが付属する。

創彩少女庭園 エクストリームスポーツバイク【早乙女瑠衣仕様】

早乙女瑠衣のバイクがプラモデル化決定。フルフェイスヘルメットとグローブも付属し、本格的なライド姿が再現できる。

如月ユエ【歌姫衣装】

リボンやフリルを多用した衣装姿をプラモデル化。4種の表情に4種の前髪が付属する。ボディは「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」と同じ可動特化ボディが採用されている。

タイニークローゼット ジャージセット【赤/紺/黒】

体育の授業や部活、合宿などのシーンにぴったりなジャージ上下とTシャツとシューズのセット。

タイニークローゼット 甘フリルコーデ

私服をコンセプトとしたタイニークローゼットが進行中。ワンピース型で3色展開を予定している。

(C) KOTOBUKIYA