¡ÔÊÆ¡¦12ºÐ¾¯Ç¯¤¬¥ï¥Ë¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¡ÕÈ¯¸«»þ¤Ë¡Ö¥ï¥Ë¤¬¾¯Ç¯¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÄÇØ·Ê¤Ë¤Ï4»ù¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¡È°íå¤ÊµÔÂÔ¡É¡ÖÀ¸¸å3¤«·î¤ËË½¹Ô¤·¤ÆÇ¾¤ËÂ»½ý¡×¡Ö¿·À¸»ù¤«¤é¥³¥«¥¤¥óÈ¿±þ¡×
¡¡ÊÆ¡¦¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¡¢12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Î¥é¥°¡¼¥ó¤Ç¥ï¥Ë¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤¯¤ó¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Ïº£Ç¯8·î14Æü¤Ë¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±26Æü¤Ë¥é¥°¡¼¥ó¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Ï14Æü¸áÁ°5»þ20Ê¬º¢¤Ë¼«Âð¤Î¿²¼¼¤ÎÁë¤«¤é³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥à¥Ä¤À¤±¤ò¤Ï¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬¸¼´Ø¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¥ï¥Ë¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¡Ó»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁ°²Ê¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Î¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¡Ê34¡Ë
¡¡Á´¹ñ»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤Ï»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾¯Ç¯¤ÎÊì¡¢¥Ò¥ë¥À¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁ°²Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤ÏÀ¸¸å3¤«·î¤Î¤È¤¤ËÆ¬³¸¹ü¤äÂ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢Èï¹ð¤ÏÂèÆóµé¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È½·è¤Ï¤è¤ê·º¤Î·Ú¤¤¡ØÍÜ°é¾å¤Î²á¼º¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Ï°ì»þ¡¢Î¤¿Æ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤Ë¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤º¡¢¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤Ï¼þ°Ï¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤¬¼«ÊÄ¾É¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤ÎË½¹Ô¤Ë¤è¤êÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤ÎÁÜº÷¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¶¨ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤ò»ý¤ÄÄÉÀ×¸¤¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ï¥¦¥ó¥É¡Ë¤ä¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¹ÈÏ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥é¥°¡¼¥óÆâ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥é¥°¡¼¥ó¤Ë¤Ï1.8¡Á3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥ï¥Ë¤¬À¸Â©¤·¡¢¥ï¥Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤ò¿åÃæ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢È¯¸«»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥Ë¤¬¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥ï¥Ë¤ÎÃí°Õ¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥°¡¼¥ó¤Ë¥ï¥Ë¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¥ï¥Ë¤Ë¿©¤Ù»Ä¤·¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Åö¶É¤Ï»ö·ï¸å¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿å°è¤Î¥ï¥Ë¤ò¶î½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Î»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½ý¤Ï¥ï¥Ë¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¥Ò¥ë¥ÀÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²á¼ºÃ×»à¤ÈÂèÆóµé¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îºá¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬ÂáÊá¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤ËÆ±½£»ùÆ¸¡¦²ÈÄíÊ¡»ã¶É¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤ÈÆ±Èï¹ð¤Î¿·À¸»ù¤«¤é¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¸¡»¡¤ÏË¡Äî¤Ç¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤È¿·À¸»ù¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡ØÈï¹ð¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¿ÍÊª¤À¡Ù¤ÈÈóÆñ¤·¤ÆÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜººÅö¶É¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤Ë¤Ï12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢°é»ùÊü´þ¤ÈµÔÂÔ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°é»ùÊü´þ¤ÈµÔÂÔ¤¬¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¯¤ó¤ËÉÔÅö¤Ê¶ìÄË¤È¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤òÅ°ÄìÄÉµÚ¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ë¥ÀÈï¹ð¤Ï²¾¤ËÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ä¤ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÌÌ²ñ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡12ºÐ¤Î¤ï¤¬»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿Èï¹ð¤ÎÊì¤Ï¡¢Ë¡Äî¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£