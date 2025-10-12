【niko and ...】で毎年人気ーーーッ！ 秋っぽ可愛い♡「チェックシャツ」

一点投入で秋のムードを表現できるチェックシャツが、この秋は例年以上に熱視線を集めているもよう！ そこで今回は【niko and ...（ニコアンド）】が毎年リリースしているチェックシャツに改めてフォーカス。おしゃれスタッフさんのお手本にしたいコーデ術とともに紹介します。配色や柄、細部に至るまでniko and ...のこだわりが込められたとっておきの1枚、ぜひワードローブにお迎えしてみて。

毎年人気のチェックシャツがバリエ豊富に登場！

【niko and ...】「40ビエラレピアチェックシャツ」\6,000（税込）

スタッフさんが「毎年人気のビエラレピアチェックシャツ！」と紹介する、niko and ...の名品チェックシャツ。1枚で着るのはもちろん羽織から腰巻きまで多彩な着回しに応用できそうな、柔らかさのある生地が特徴です。今年はそれぞれに配色やチェックのパターンが異なる豊富な8色がラインナップ。コーデに一点投入で、ぐんと秋のムードが高まります。

ベストとの端正なレイヤードはスポーティーに外す

ブラックのチェックシャツに端正なジャケットベストをレイヤード。ボトムスには配色がアクセントになったラインパンツを選べば、スポーティーな外しが効いた旬度の高いカジュアルコーデが完成します。モノトーンの濃淡で表現するチェック柄なら、カラーパンツと合わせても派手さをセーブできそう。クロシェ編みのボンネットを添えて可愛らしさを忘れずに。

ニュアンス感のあるダークトーンコーデの差し色に

チャコールグレーやブラックのアイテムのなかで差し色として引き立つ、淡いグリーンのチェックシャツ。全体の色のコントラストを弱めることで、存在感のあるフリンジススカートとの組み合わせもどこか上品に着こなしやすくなります。チェックシャツの上からさらに素材違いのデニムシャツを重ねるという技ありレイヤードコーデは、上級者見えさせるテクとしてさっそく真似してみて。

大胆にキャミソールを重ねて大人可愛く引き締める

この秋の注目カラーであるブラウンのチェックシャツに重ねたのは、スカートとしてもキャミソールとしても着回せる2WAYアイテム。スウェットパンツ × チェックシャツという、ともすればボーイッシュに寄りすぎてしまう上下を大人可愛く引き締めます。シャツは襟元に柔らかなワイヤーが入っているため、着こなしに合わせて動きをつけられるのもこだわりポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ