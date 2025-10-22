横顔がポイント「ハイネックと装飾」つまったネックラインによって、引き立つアクセサリーや小物、ヘア。着こなし自体も、小物使いもシンプルなのにどこか華やかで惹かれる。そんな表情を生む「横顔」にフォーカス。視線を引きつけるボリュームのあるアクセを飾ると、ムードを引き出すと同時に小顔効果も期待できる。横顔に手を抜かない＝「ハイネックと装飾」甘い白に品が加わる辛口な四角形のゴールドつまったネックラインによっ