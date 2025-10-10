shallm¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡ÙÂè2¥¯ー¥ëOP¥Æー¥Þ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×MV¸ø³«¡¡ÂôÅÄµþ³¤¤¬½Ð±é
¡¡shallm¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤òËÜÆü10·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥¬ー¥êー¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÂôÅÄµþ³¤¤¬±é¤¸¤ë¾¯½÷¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÍ§Ã£¤¬¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡É¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー°î¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢shallm¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¤ËÅìµþ Spotify O-EAST¤Ë¤Æ¡Øshallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¦shallm¡¡¥³¥á¥ó¥È
Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤Ò¤È¤ê¤Î¶õÁÛ¤ÎÃæ¡É¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡Ù¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È½÷¤Î»Ò¤Î´Ø·¸¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡É¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
