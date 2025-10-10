Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÃÇ¸À¡ª¸ø³«¾ðÊó¤È»ñËÜÀß·×¤ò¸«¸í¤ë¤Ê¡Ø¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¤¡ÄË¡¿Í²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
Æ°²è¡Ö¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¤¡ÄË¡¿Í²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éË¡¿ÍÀßÎ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ë¡¿Í²½Á°¤ËÉ¬¤º·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Í×ÅÀ¤ò¼ÂÎã¥Ùー¥¹¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬Ä¾¶á¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¥ìー¥·¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁê°ã¡¢ÅÐµ¼ÂÌ³¡¢¼ÒÌ¾¤ÎÀß·×¡¢»ö¶ÈÌÜÅª¤Î½ñ¤Êý¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÊ¬´ô¤Ï²ñ¼Ò·ÁÂÖ¤ÎÁªÂò¤À¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¿®Íê¤ÈÁªÂò»è¤Î¹¤µ¤ÇÍ¥°Ì¤À¤¬¥³¥¹¥È¤ÏÁê±þ¤Ë¤«¤«¤ë¡£¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ÂåÉ½¼Ô½»½ê¤Î¸ø³«¤Ê¤É¾ðÊó³«¼¨¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¡£¼«Âð½»½ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ËÜÅ¹½êºßÃÏ¤ÈÂåÉ½¼Ô½»½ê¤òÊ¬¤±¡¢ÅÐµ²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£ÂåÉ½¼Ô½»½ê¤Î°ìÉôÈóÉ½¼¨¤ÎÆÃÎã¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¸Â¤é¤ì¤ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÒÌ¾¤Ïµ¡Ç½À¤ÇÁª¤Ö¡£¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë»ö¶È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤òºÇ½Å»ë¤·¡¢ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤±Ñ¸ì¤ä°ÕÌ£¤¬Û£Ëæ¤ÊÌ¾¾Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£Á°³ô¡¦¸å³ô¤Ï¸ì´¶¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¿û¸¶»á¤Ï¡Ö¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¥ìー¥·¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÎã¤ò¼¨¤·¡¢°õ¾Ý¤È¼ÂÌ³À¤ÎÎ¾Î©¤ò´«¤á¤¿¡£·è¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ÂÌ³¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÌÂÁö¤Ï»ö¶È¤ÎÃÙ±ä¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
Äê´¾¤Î»ö¶ÈÌÜÅª¤Ï¸½ºß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ä¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤âÈ´¤±¤Ê¤¯Îóµó¤¹¤ë¡£¸å¤«¤éÄÉ²Ã¤¹¤ë¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼Âºö¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÅ¹½êºßÃÏ¤Ï¶ä¹Ô¼è°ú¤ä´É³í¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁªÄê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£±ï¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤òËÜÅ¹¤Ë¤¹¤ë¤È±¿ÍÑ¾å¤ÎÉÔÊØ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¡£ÅÐµ²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÁª¤Ó¡¢¸ø³«¾ðÊó¤Î°·¤¤¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
»ñËÜ¶â¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¾®³Û¤Ç¤âÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢±¿Å¾»ñ¶â¤ò¸«¹þ¤ó¤À¸½¼ÂÅª¤ÊÀßÄê¤¬É¬Í×¤À¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢²áÂç¤Ë¤·¤Æ½é´ü¤«¤é¾ÃÈñÀÇ¤Î²ÝÀÇ»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÉÔÍø±×¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¡£³ô¼°¤Î³ÛÌÌ¤È³ô¿ô¤Ï¾Íè¤Î»ñËÜÀ¯ºö¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£1³ôÃ±²Á¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òÀß·×¤·¡¢¸åÌá¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¹½À®¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
³ô¼ç¹½À®¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¡£ÁÏ¶ÈÄ¾¸å¤Î50ÂÐ50¤Ï°Õ»×·èÄê¤òËãáã¤µ¤»¡¢Ùæ¤á»ö¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¦Æ±¤Ç»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·èÎö»þ¤Î¥ëー¥ë¤ò»öÁ°¤ËÄê¤á¤Æ¤ª¤¯¡£Ìò°÷¤ÏºÇ¾®¹½À®¤Ç°Õ»×·èÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Ç¤´ü¤ÏºÇÄ¹¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê¹¹¿·¼êÂ³¤¤òÍÞ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼êÂ³¤¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤È¡¢»ö¶È¤Ë»È¤¦¤Ù¤»þ´Ö¤Èµ¤ÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡£
·è»»·î¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤ÈÀÇÉéÃ´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¾ÞÍ¿¤äÇ¼ÀÇ¤Î¥Ôー¥¯¤È½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤òÁª¤Ó¡¢¶ÈÀÓ¤ÎÇÈ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¿½à²½¤¹¤ë¡£»ö¶È³«»ÏÆü¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç½éÇ¯ÅÙ¤Î²ñ·×´ü´Ö¤ÏÄ´À°²ÄÇ½¤À¡£¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁªÄê¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¼ê¸µ»ñ¶â¤ÎÍ¾Íµ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£
¼ÂÌ³¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÐµ¤Ï»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÀÇÌ³¤ÏÀÇÍý»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¦»ö¶ÈÌÜÅª¡¦·è»»·î¤ÎÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁªÄê¤ÏËÜÅ¹½êºßÃÏ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î´Ø·¸¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¸ýºÂ¹½À®¤ò·è¤á¤ë¡£ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Áー¥à¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¹çÍýÅª¤À¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò·ÁÂÖ¢ª¼ÒÌ¾¢ª»ö¶ÈÌÜÅª¢ªËÜÅ¹½êºßÃÏ¢ª»ñËÜ¶â¡¦³ô¼°¢ª³ô¼ç¡¦Ìò°÷¡¦Ç¤´ü¢ª·è»»·î¡¦³«»ÏÆü¢ªÀìÌç²È¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç»×¹Í¤òÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡¢Í¾·×¤Ê±ó²ó¤ê¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÐµÊí¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Î°·¤¤¤ä¡¢·è»»·îÀß·×¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤Î¶ñÂÎÎã¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤äµ¯¶È½àÈ÷Ãæ¤Î¿Í¤¬¡¢Àß·×¥ß¥¹¤òÈò¤±¤ÆºÇÃ»¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ë¼ê½ç¤òÇÄ°®¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
