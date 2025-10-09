『KILL 超覚醒』インドの本気が詰まった本予告解禁！ 『ジョン・ウィック』監督らから興奮のコメントも
2025年国際インド映画アカデミー賞にて5部門（悪役賞、新人男優賞、撮影賞、音響デザイン賞、録音賞）を受賞、ハリウッドリメイクも決定しているアクション映画『KILL 超覚醒』（11月14日公開）より、本予告編、場面写真3点、作品を鑑賞した著名人からのコメントが到着した。
【動画】インド版「ダイ・ハード」！ 『KILL 超覚醒』本予告
本作の舞台となるのは、インド東部ジャールカンド州から首都ニューデリーへの約1200キロのルートを疾走する寝台列車。そこに偶然乗り合わせた特殊部隊の最強戦士と、総勢40人の最凶強盗一族との死闘の行方を、途中停車なし、逃げ場なしという究極のソリッド・シチュエーションとともに映し出す。
迫力と臨場感を徹底的に追求したリアル志向のアクション演出、痛みが激烈に伝わってくるバイオレンス描写、衝撃的でエモーショナルなストーリー展開。これらすべての要素をリミッター超えの強度で実現させ、スリルと興奮が全編にほとばしり続ける。
第48回トロント国際映画祭ミッドナイト・マッドネス部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界各国の映画祭で称賛を浴び、2025年国際インド映画アカデミー賞で5部門を受賞。その熱狂の渦はとどまるところを知らず、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるプロデュースでハリウッドリメイクも決定している。
本予告編（60秒）は、寝台列車に武装強盗団が乗り込んでくるシーンから始まる。乗客から手荒に金品を奪おうとする強盗団だが、彼らは最強の男が乗り合わせていることをまだ知らない。大物実業家とその家族も乗っていたことに気づいた強盗は、その娘トゥリカを人質に取るが、なんとトゥリカの恋人が最強の男、特殊部隊員のアムリトだった。
恋人を奪われたことで、アムリトの超覚醒モードがスイッチオン！ インド映画ではおなじみの魂を揺さぶる情熱的な楽曲のもと、“超覚醒”アムリトの怒涛のアクションが大連発、インド映画の本気が垣間見られる近接格闘術が目白押しに。飛び交う凶器、「アイツは鬼神だ！」と強盗が叫び、もうアムリトの怒りは止まらない。果たして、勝つのは強盗団と最強特殊部隊員アムリトのどちらなのか？
なお同予告編には、チャド・スタエルスキ監督が本作に寄せた「鮮烈かつ刺激的。観たことがない！」という絶賛コメントも挟み込まれている。
併せて、作品を鑑賞した各界の著名人からも熱いコメントが到着。映画監督の白石和彌は「こんな設定を思いついた瞬間、面白くなるに決まってる！ と頭の中で想像する映画の斜め上をいく面白さ」「ボリウッドの底力を見せつける超アクション映画」と絶賛。
アクション監督の園村健介は「ただの“キリングマシーン映画”とは一味違う緩急あり過ぎる設定、その先には最高のカタルシスが詰まっています！」と称え、フリーアナウンサーの笠井信輔は「これはインド版『ダイ・ハード』だ！ いや、本家よりも凄まじい！ あまりにすごくて泣けてきた。コンプライアンスという概念がインド映画にはないのか！」と評する。
アジア映画研究者の松岡環は「インド映画の神髄――“エモーション”を保ったまま本作を仕上げた監督の手腕が凄すぎだ」と感嘆の声を上げ、映画評論家の江戸木純は「インド映画の常識を覆す歴史的暴力革命！ “本当は怖いインドの闇”×“韓国式復讐バイオレンス” 。強烈な痛みとエモーションで叩きつける。シビれるほどに超激辛（スパイシー）な傑作！！」と、賛辞を贈っている。
映画『KILL 超覚醒』は、11月14日より全国公開。
※著名人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■江戸木純（映画評論家）
インド映画の常識を覆す歴史的暴力革命！ “本当は怖いインドの闇”×“韓国式復讐バイオレンス”。強烈な痛みとエモーションで叩きつけるシビれるほどに超激辛（スパイシー）な傑作！！
■王谷晶（作家）
リュミエール兄弟の『列車の到着』から130年、暴走列車アクションはここまで進化した。本当に「痛い」ハードコアバイオレンス。観るのに覚悟がいります。でもアクションファンは絶対観て！
■笠井信輔（フリーアナウンサー）
「新幹線大爆破」の次にやってきたノンストップ列車ハードアクション。これはインド版「ダイ・ハード」だ！いや、本家よりも凄まじい！ あまりにすごくて泣けてきた。コンプライアンスという概念がインド映画にはないのか！
■白石和彌（映画監督）
こんな設定を思いついた瞬間、面白くなるに決まってる！と頭の中で想像する映画の斜め上をいく面白さ。次から次へとバトルし、やられて覚醒し、覚醒してもやられてさらに超覚醒の無限ループ。ボリウッドの底力を見せつける超アクション映画。ただ、これだけは言わせて欲しい。お前らヤリすぎやろっ！！笑
■園村健介（アクション監督）
列車版「ランボー×ダイハード」！ 従来のインド映画のイメージを覆す、歌も踊りも無いノンストップの展開。ワンシチュエーションのシンプルなストーリーながら、ただの“キリングマシーン映画”とは一味違う緩急あり過ぎる設定、その先には最高のカタルシスが詰まっています！
■角田夏実（柔道家）
列車という限られた空間で繰り広げられる戦いは、緊張感に満ちていて非常にリアルです。大切な人への愛が力となり、人は極限を越えて覚醒していく。思わず体に力が入り、最後まで手に汗握る作品でした。
■松岡環（アジア映画研究者）
インド映画はここまで進化したのか！ と見る人は驚くだろう。短い！ 歌わない！ 踊らない！ 究極のアクション映画！ だが、舌を巻くのはそこじゃない。インド映画の神髄――“エモーション”を保ったまま本作を仕上げた監督の手腕が凄すぎだ。
