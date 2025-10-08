非常に強い台風２２号（ハーロン）は、９日に非常に強い勢力を維持し、伊豆諸島に最も接近する見込みです。これまでに経験したことのないような暴風や高波になるおそれがあり、特別警報を発表する可能性もあります。暴風が実際に吹き始めてからでは、屋外での活動は命に危険が及びます。暴風、高波に最大級の警戒をしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてください。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

【写真を見る】【台風22号】9日に伊豆諸島接近のおそれ 非常に強い勢力を維持 暴風・土砂災害など厳重警戒【雨風シミュレーション】

気象庁によりますと、非常に強い台風２２号は、８日１５時には青ヶ島の南西約３００キロの北緯３０度３０分、東経１３７度４０分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は非常に強い勢力を維持しながら、８日は進路を次第に東へ変え、９日は伊豆諸島に最も接近する見込みです。また、前線が９日朝にかけて、日本の東から伊豆諸島付近にかけてほとんど停滞するでしょう。伊豆諸島では、これまでに経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあり、特別警報を発表する可能性もあります。

台風の中心は、９日３時には青ヶ島の西南西約８０キロの北緯３２度２０分、東経１３９度００分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１９０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

９日１５時には関東の南東の北緯３３度３５分、東経１４２度３０分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２４０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

１０日１５時には日本のはるか東の北緯３４度１０分、東経１５６度００分を中心とする半径１５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風はこの後、温帯低気圧に変わる予想です。

＜風の予想＞

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島…２５メートル（３５メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方…２３メートル（３５メートル）

伊豆諸島…５０メートル（７０メートル）

＜波の予想＞

８日に予想される波の高さ

伊豆諸島…６メートル うねりを伴う

９日に予想される波の高さ

関東地方…７メートル うねりを伴う

伊豆諸島…１２メートル うねりを伴う

＜雨の予想＞（多い所）

９日１２時までの予想２４時間降水量

伊豆諸島…３００ミリ

＜線状降水帯が発生予測エリア＞

関東甲信地方と伊豆諸島で９日未明から９日昼前にかけて

伊豆諸島では、暴風、高波に最大級の警戒をしてください。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなどしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では９日は、うねりを伴う高波に警戒してください。