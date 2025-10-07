今回は、麦茶を絶対に自分で作らない夫を懲らしめたエピソードを紹介します。

「子供たちのため麦茶を毎日作りますが、夫が大量にがぶ飲みし、すぐなくなっちゃうんです。夫は普段家事を全然やりませんが、麦茶ぐらい作ってほしいですよね。なのに絶対に自分で作らず……。

そこである日夫に、『麦茶作るのって地味に大変だから、ペットボトル買ってこようかな』と話すと、『麦茶作りなんて簡単に決まってる』『ペットボトルなんて手抜きだろ？ ダメだ』と偉そうに言われ、ブチ切れた私。

『もう麦茶は作らない！ 簡単なら自分で作れば？』『水道水でもすすってろ！』と夫に言い放ちました（子供たちのために、こっそり別に作りましたが）。ただ夫はそれでも麦茶を作る様子がなく、超のつくケチなんで麦茶のペットボトルを買うこともせず……。仕方なく水道水を飲んでいましたが、『まっず……』と言っていました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2024年8月）

▽ ここまでして、麦茶を自分で作らない理由はなんなんでしょうかね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。