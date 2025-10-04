この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「つわりは母体と赤ちゃんが自分を守る神がかった力」独自のメカニズム解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」にて、12人産んだ助産師HISAKOさんが「教科書に載ってない！つわりのメカニズム」と題する動画を公開した。現在12人目の妊娠で出産直前、病院からの待機入院中というリアルな状況から、妊婦さんたちが抱える「つわり」の謎と苦しみについて徹底解説した。



動画では「つわりのメカニズムを知りたい」という妊婦からの切実な質問に対し、自身の経験を交えながら、医学教科書的な基礎知識だけでなく「教科書には載らない面白い話」を惜しみなく披露。まず、「つわりの一番しんどい！妊娠って何が辛いと言われたら間違いなく“つわり”と答える」と、12回の妊娠・出産を経験した助産師ならではのリアルな本音を明かした。



その上で「つわりは妊娠性ホルモンの変化によるもの」という教科書的説明に加え、「骨盤の歪みがあると、嘔吐によって骨盤の微調整が行われる場合も」「現代女性は糖分で生きているが、胎児は“ケトン体”という別のエネルギーを利用するため、体がエネルギー転換するために炭水化物が食べられなくなる仕組み」など、最新の知見や興味深い説をわかりやすく語った。



さらに、病院の医師との“発生学”談義で得た視点も紹介。「胎児や精子は本来“母体にとって異物”なのに、なぜ排除されず受け入れられるのか」「卵子は卵胞に包まれて自分を守っている」「つわりによって母体の免疫機能をわざと低下させ、胎盤が排除されないようにしているのでは」という独自の考察を熱弁。「つわりは“母体をボロボロにしてでも赤ちゃんが自分を守るために起こす神がかった生命の力”なのかもしれない」と語り、「めっちゃしんどい。でも無駄じゃない」と前を向く妊婦たちを力強く励ました。



動画の最後には「がんばれ！つわりの妊婦！」とエールを送り、「あと10日で12人目の出産です。ぜひチャンネル登録して、入学してくださーい」と明るく締めくくった。発言者ならではの実体験と深い洞察が詰まった“教科書に載っていない”つわり解説は、多くの妊婦と家族に勇気と気づきを与える内容となっている。