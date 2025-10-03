シニアになってからのファッション。つい「年をとったらこんな感じ」とイメージだけで選んでいる方もいるのではないでしょうか？ 68歳でYouTubeチャンネルを開設し、シニア暮らしの日常を配信するもののはずみさんは、年を重ねてからもファッションを楽しみ、自分が納得できる服選びをしているそう。今回、もののはずみさんが意識している“おしゃれのコツ”を紹介します。

※ この記事は『70代をとびきり楽しむ！ - 体とお財布をいたわりながら毎日をハッピーに過ごす37のアイデア』より一部を抜粋し、再編集しています。

【実際の写真】華やぎトップスとユニクロのパンツできれいめコーデ

小ぎれいな格好をすると、出かけたくなる

服を選ぶときに気にしているのは、自分の年齢をあまり意識しないこと。70ウン歳と思うと、「こんなもんでいいや」「ちょっと派手かな…」などという意識が働いてしまいます。

私たちの世代はなんとなく、“年をとったらこんな感じ”という刷りこみがあり、つい地味な服を選びがち。自分の“好き”を封印してしまうのは、もったいないなぁと思うのです。

“最先端”や“モード”にはそれほど興味はありませんが、自分が納得できるファッションをしたいと考えています。カジュアルすぎず、気張りすぎず。清潔感のある小ぎれいな格好です。

“ちょっと街まで”のお出かけで、背筋をスッと伸ばして、胸をはって歩ければ合格。人目はそれほど気にしませんが、自分の機嫌は大事にします。

ボトムスはシルエット、トップスは質感を重視

私の身長は152cmなので、ボトムスには気をつかいます。

できるだけすらっと見えるよう、スリムよりストレートやワイドタイプを選び、縦長のラインを強調。Iライン（アルファベットのIの字のように、ほっそりしたシルエット）を意識しています。ただし、ダボつくとかえって太って見えるので、幅が広すぎないものを探します。

トップスは、素材によって印象が変わりますよね。お出かけのときはレーヨンやシルクなど、いわゆるとろみ素材のものを身に着けることが多いです。光沢があって、なんとなく上品な雰囲気に。シワが目立たず、きれいに着られるのも魅力です。家ではコットン素材が多いので、袖をとおすだけで気分が上がります。

ニットはざっくりした編み方のものは避け、できるだけ密度のつまったものを選びます。首元の開きも気になり、つまりすぎていると首が短く見えますし、開きすぎていても間延びして見えるので、試着して開き具合を確かめます。

よく「着る服がない！」と聞きますが、私もお出かけ用の服はそんなにもっていません。気に入ったコーディネートが2パターンくらいあればいいと思っています。

そのひとつが写真のコーディネート。

袖の刺繍が華やかなトップスに、センタープレス入りのパンツを合わせてきれいめに。ちなみに、トップスはいただきもの、パンツは以前「ユニクロ」で見つけました。この格好をするとワクワクし、気持ちが街へと向かいます。

シンプルだけれどちょうどいい、こだわりアイテム

レーヨンやシルク、テンセルなどの素材は、光沢があってどこかおしゃれに見えます。柔らかい素材で、自然なドレープが生まれ、エレガントな印象も。

シャツはちょっと大きめをゆったり着るくらいがちょうどいいようです。

ワイドパンツは縦長のIラインをつくれて、ほっそり見えます。シルエットを拾わないので、脚やヒップラインが気にならないのもうれしい。デニムならストンとした落ち感があり、ウエスト位置も高めなので、足長効果が狙えます。

Vネックは肌の露出が増え、シミやシワが目立つので、避けていました。でも「ユニクロ」で見つけたこれは、浅めのVで適度な開きがすっきりしていい感じ。

ニットは目がつまったハイゲージタイプを選んでいます。落ち着いた印象で、高見えするような気がするからです。手触りがなめらかで、着ていて気持ちいいのもおすすめの点。薄手が多く、重ね着しても着ぶくれしません。