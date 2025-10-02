ÆüËÜÂîµå18ºÐ¤¬Ãæ¹ñÆ¤¤Á¡Ö¤Ä¤¤¤ËÊÉ±Û¤¨¤¿¤«¡ª¡×¡¡À¤³¦6°Ì¤«¤éÂç¶âÀ±¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤ï¡×
Âîµå¡¦Ãæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬2Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯24°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢Æ±6°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à»àÆ®¤ÎËö¡¢3-2¤Ç·âÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç4ÅÙ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÎÂÌ÷ÖÂÁê¼ê¤Ë¡¢¾¾Åç¤¬Ê³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï1-3¤Ç¶þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2¥²¡¼¥à¤º¤Ä¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤Ø¡£Áê¼ê¤Î¥Õ¥©¥¢¤¬¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¾¾Åç¤Ï¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÅ¾¡£ÆÈÆÃ¤ÎÆ°¤¤Ç´¿´î¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤Î¶âÀ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÂîµå¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡£X¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¾¾Åç¤â¤Ä¤¤¤ËÊÉ±Û¤¨¤¿¤«¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤°¤¤¡ª¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡¡¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡¢µ±¶õ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë