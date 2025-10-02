ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、「家で食べるミスドの担々麺」を10月8日から期間限定で発売します。

「ノンフライ麺」使用

ミスタードーナツ55周年を記念して登場する同商品は、同店の飲茶（ヤムチャ）メニューである濃厚なゴマスープが特長の「四川担々麺」がカップ麺になった商品。同店のカップ麺が発売されるのは、2023年10月に発売した「家で食べるミスドの汁そば」以来です。

「四川担々麺」を再現するため、花椒（ホアジャオ）の爽やかなしびれと、ラー油のピリッとした辛さが際立つスープを使用。付属の練りゴマ入り特製ペーストを加えることで、香ばしいゴマの風味と深みのあるコクが広がる一品となっています。また、麺にはスープと相性がいいノンフライ麺が使われています。

同社は「ミスタードーナツで飲茶を召し上がったことのない方にもお楽しみいただける商品が誕生しました。ぜひ、お気に入りのドーナツと一緒にお家でお召し上がりください」とコメントしています。

価格は390円（税込み）。全店（一部ショップ除く）で販売されます。数量限定のため、なくなり次第終了です。