「草」を無料配布だとっ……!? 細部までこだわった高クオリティー3Dモデルの登場に「努力がすげえよw」「何故ベストを尽くした」の声
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『「草」、配布します。』というまつかりすくさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
ゲームなどで大量に背景に配置するための、ビルボード風の草の3Dモデルおよびテクスチャのセットを配布します。
「草」、配布します。
「草」の3Dモデルを作ったとの動画が投稿されています。そのクオリティーの高さに「努力がすげえよw」「何故ベストを尽くした」と感嘆の声があがっています。
東北きりたんによる軽快なナレーションで、無料配布される「草」の3Dモデルを紹介しています。正確にいうと「無料どころかCC0ライセンス」という太っ腹な内容。改造や再配布、さらには商用利用まで自由に行えるとのことです。まさに“草生やし放題”です。
配布されるのは、大・中・小・高・極小の5種類。CC0ライセンスで配布されているPoly Havenさんのモデルを元に制作しました。
種類によっては数千ポリゴンあったモデルを、テクスチャに投影して数十ポリゴン程度に圧縮。いろいろな角度から見ても地面が透けないように、ポリゴンを傾けて配置するなど、細かいところまでこだわられています。草ごとにランダムな軸で回転させれば、風に揺れるような表現ができるかもしれないとのことです。
ゲームの背景や、映像作品など、幅広く活用できる「草」モデル。利用方法は動画説明文に記載されていますので、創作に「草」を生やしたい人は、ぜひチェックしてみてください。
視聴者コメント
草
これは草
努力がすげえよw
めっちゃ凄い
何故ベストを尽くした
文／高橋ホイコ