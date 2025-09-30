「草」を無料配布だとっ……!? 細部までこだわった高クオリティー3Dモデルの登場に「努力がすげえよw」「何故ベストを尽くした」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『「草」、配布します。』というまつかりすくさんの動画です。

「草」の3Dモデルを作ったとの動画が投稿されています。そのクオリティーの高さに「努力がすげえよw」「何故ベストを尽くした」と感嘆の声があがっています。

東北きりたんによる軽快なナレーションで、無料配布される「草」の3Dモデルを紹介しています。正確にいうと「無料どころかCC0ライセンス」という太っ腹な内容。改造や再配布、さらには商用利用まで自由に行えるとのことです。まさに“草生やし放題”です。

配布されるのは、大・中・小・高・極小の5種類。CC0ライセンスで配布されているPoly Havenさんのモデルを元に制作しました。

種類によっては数千ポリゴンあったモデルを、テクスチャに投影して数十ポリゴン程度に圧縮。いろいろな角度から見ても地面が透けないように、ポリゴンを傾けて配置するなど、細かいところまでこだわられています。草ごとにランダムな軸で回転させれば、風に揺れるような表現ができるかもしれないとのことです。

ゲームの背景や、映像作品など、幅広く活用できる「草」モデル。利用方法は動画説明文に記載されていますので、創作に「草」を生やしたい人は、ぜひチェックしてみてください。

