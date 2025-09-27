バイト先の女子大生とホテルに。片想いで味わった“天国と地獄”の顛末「妊娠しちゃった」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年6月11日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて、年間約1500件のペースでチャット恋愛相談を受けています。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがってきました。
さて、芸能界のゲス不倫スキャンダルは圧倒的に男性タレントのほうが多いですが、当然男性ばかりがひどいクズというわけではなく、ゲスな性格の女性も少なくありません。今回ご紹介する大学生・土岐田ヒロトさん（20歳・仮名）は、最初から恋人がいる女性に惚れてしまったことが悲劇の始まりでした。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
◆彼氏持ち・清楚系女子大生に片想い
ヒロトさんは某ファストフードチェーン店でアルバイトをしており、バイト先の先輩である1歳年上の美咲さん（21歳・仮名）に片想い。ヒロトさんとは別々の大学で、清楚系女子大生だったとか。
ですが実は美咲さんにはもともと同じ大学に彼氏がいたそうです。
「そもそも彼氏がいる人を好きになった自分の責任はもちろんわかっていますが、それでも美咲さんへの想いを抑えることはできませんでした。美咲さんとはバイト終わりに何人かで飲みにいくことはよくあったのですが、あるとき勇気を出してサシ飲みに誘ったところ、あっさりOKしてくれて。そうやって二人で会うことを繰り返しているうちに、ラブホに行けるチャンスも出てきて、2回関係を持ちました」
◆ラブホで彼氏とののろけ話を聞かされる地獄
当然ヒロトさんとしては、彼氏と別れて自分と正式に付き合ってもらいたいという気持ちがあったものの……。
「彼氏は誠実・堅実なタイプみたいで、別れる気はさらさらなさそうでした。それどころか美咲さんは僕の気持ちを知っているくせに、彼氏とあそこにデートに行ったとか、彼氏とあれを食べてきたとか、悪気なさそうにあっけらかんと話すんですよ。ラブホで裸で抱き合いながらそんな彼氏とののろけ話を聞かされるのは、天国と地獄を一気に味わっているようですごく複雑な気持ち。
だから僕は本命恋人になることはなかばあきらめて、二番手の男でいられればいいやと思うようになっていました」
◆彼女の本命はテニサーOBのイケメンリーマン
「二番手でもいい」、そんなヒロトさんの健気な望みも美咲さんに踏みにじられます。
「普段テンションの高い美咲さんがあるときすごく落ち込んでいたので、『どうしたの？』って聞くと、とんでもないことを喋り出して。美咲さんのテニスサークルの練習にちょくちょく顔を出すOBのイケメンリーマンがいるらしく、少し前から片想いしていたって言うんですよ。で、ただの片想いならまだしも、呼び出されたら夜中でもホイホイ会いに行って、何度も何度も関係を持っているらしく。要するに“都合のいい女”になってしまっていたみたいです」
◆自己中で打算的な女だと気づくも…
片想い中の女性の片想いの恋バナ、しかも都合よく遊ばれて悩んでいるという相談を聞かされる苦痛は想像を絶するものでしょう。
「OBのその男が本命にしてくれるなら誠実彼氏と別れようという気持ちもあったようですが、美咲さん自身も遊ばれているだけだという自覚はあるので、彼氏とこのまま付き合っていくつもりとのことでした。要するに誠実彼氏がキープの二番手で、僕はキープにも値しない三番手だったんです。もうこの時点で、ビッチで自己中で打算的な女だなと気づいていましたが、惚れた弱みで親身なフリをして相談に乗る日々が続きました」
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて、年間約1500件のペースでチャット恋愛相談を受けています。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがってきました。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
◆彼氏持ち・清楚系女子大生に片想い
ヒロトさんは某ファストフードチェーン店でアルバイトをしており、バイト先の先輩である1歳年上の美咲さん（21歳・仮名）に片想い。ヒロトさんとは別々の大学で、清楚系女子大生だったとか。
ですが実は美咲さんにはもともと同じ大学に彼氏がいたそうです。
「そもそも彼氏がいる人を好きになった自分の責任はもちろんわかっていますが、それでも美咲さんへの想いを抑えることはできませんでした。美咲さんとはバイト終わりに何人かで飲みにいくことはよくあったのですが、あるとき勇気を出してサシ飲みに誘ったところ、あっさりOKしてくれて。そうやって二人で会うことを繰り返しているうちに、ラブホに行けるチャンスも出てきて、2回関係を持ちました」
◆ラブホで彼氏とののろけ話を聞かされる地獄
当然ヒロトさんとしては、彼氏と別れて自分と正式に付き合ってもらいたいという気持ちがあったものの……。
「彼氏は誠実・堅実なタイプみたいで、別れる気はさらさらなさそうでした。それどころか美咲さんは僕の気持ちを知っているくせに、彼氏とあそこにデートに行ったとか、彼氏とあれを食べてきたとか、悪気なさそうにあっけらかんと話すんですよ。ラブホで裸で抱き合いながらそんな彼氏とののろけ話を聞かされるのは、天国と地獄を一気に味わっているようですごく複雑な気持ち。
だから僕は本命恋人になることはなかばあきらめて、二番手の男でいられればいいやと思うようになっていました」
◆彼女の本命はテニサーOBのイケメンリーマン
「二番手でもいい」、そんなヒロトさんの健気な望みも美咲さんに踏みにじられます。
「普段テンションの高い美咲さんがあるときすごく落ち込んでいたので、『どうしたの？』って聞くと、とんでもないことを喋り出して。美咲さんのテニスサークルの練習にちょくちょく顔を出すOBのイケメンリーマンがいるらしく、少し前から片想いしていたって言うんですよ。で、ただの片想いならまだしも、呼び出されたら夜中でもホイホイ会いに行って、何度も何度も関係を持っているらしく。要するに“都合のいい女”になってしまっていたみたいです」
◆自己中で打算的な女だと気づくも…
片想い中の女性の片想いの恋バナ、しかも都合よく遊ばれて悩んでいるという相談を聞かされる苦痛は想像を絶するものでしょう。
「OBのその男が本命にしてくれるなら誠実彼氏と別れようという気持ちもあったようですが、美咲さん自身も遊ばれているだけだという自覚はあるので、彼氏とこのまま付き合っていくつもりとのことでした。要するに誠実彼氏がキープの二番手で、僕はキープにも値しない三番手だったんです。もうこの時点で、ビッチで自己中で打算的な女だなと気づいていましたが、惚れた弱みで親身なフリをして相談に乗る日々が続きました」