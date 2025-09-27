この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「12人で産んだ、子育てチャンネル」にて、12人の子を持つベテラン助産師HISAKOさんが、出生体重と妊娠中の体重管理について自身の体験をもとに語った。動画タイトルは「【大きめ新生児登場】出生体重って何で決まる？遺伝は本当に関係ある？」。HISAKOさんは視聴者に「あなたの赤ちゃんは何gで生まれましたか？」と問いかけながら、8日～11日目の大きめ新生児のエピソードを、ママ目線と助産師目線を交えリアルに紹介した。



今回の動画では、身長151センチと小柄なママが3680gの赤ちゃんを出産したケースを例に、「出生体重は単純にママの体型に比例するわけでもない」と独自の視点を披露。「特に遺伝が大きいです。親もパパもみんな大きめで生まれていたら、やっぱり大きくなりやすい」と、体質や家族の出生傾向も大きな要素であることを強調。さらに、自身が生まれたときも3900gだったエピソードや、12人の子供全員が3500g超えだった事実も披露し、「赤ちゃんが大きく産まれても、大半は健康で何も問題ない」と語った。



妊娠中の食事や体重増加についてHISAKOさんは、「妊娠中に炭水化物をよく摂っていたら大きくなった」といった体験談を交えつつ、「昔は日本では妊婦の体重増加にものすごく厳しかったけれど、2021年からは13kgまで増えてもOKと指針が改正された」ことも紹介。さらに「妊娠中、無理なダイエットは絶対ダメ。私みたいに妊娠中3kgしか増やさなかったら、結局3900gの赤ちゃんが生まれて全栄養持っていかれて、もう痩せてる状態で産後を迎えちゃう」と、経験者だからこそのリアルなアドバイスも飛び出した。



「妊婦は炭水化物を1日5食くらいに小分けして、血糖値の変動を一定に保つ食べ方を意識して」と具体的な実践法も提示。妊娠糖尿病を防ぎながら、赤ちゃんの健康を守るための賢い食事法を分かりやすく解説した。



動画の最後にHISAKOさんは、「妊娠中のダイエットはやーめた！」「大きい赤ちゃんが産まれても、それは命が“すくすく”育った証」と締めくくり、「12人の母・助産師としてリアルな現場の声をこれからも届けていく」と視聴者に笑顔でメッセージした。