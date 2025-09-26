この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOさん「親のメンタルサポートが圧倒的に不足している」現状を激白

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKO子育てチャンネル」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが「【精神ボロボロ】発達障害児の支援は充実…親の心のケアは？（お手紙シリーズ）」と題した動画を配信。発達障害児を育てる親が直面する“心のケア”の不足について、自身の体験や視聴者から寄せられたお手紙をもとに語りました。



HISAKOさんは「子供の発達、確かに支援は充実してきているが、“ママの気持ちが置いていかれている傾向、すっごくあると思います”」と切実に訴えます。動画冒頭では、発達障害をもつ子を育てるお母さんから届いた手紙を朗読。その中で「最初に発達のことを指摘されてから、私の生活は一変しました」「知識をつけた上で矛盾点を探そうと必死だったが、毎晩泣き子どもの将来が不安でたまらなかった」と、親自身が孤立や苦悩に追い込まれる実態が明かされます。



HISAKOさん本人も「私自身も発達障害を抱えている子供がいて親の心のサポートのなさってものすごく痛感しています」とし、「発達障害児を育てる母親は本当にしんどい」と本音を吐露。「責任感と“母親だから弱音を吐いてはいけない”という思い込みが、助けを求めづらくしている」と指摘。これによって「自分が全部受け止めなければ」と親の孤立につながる現状を説明しました。



さらに、専門機関や精神科カウンセリングの不足、地域格差、経済的負担の重さにも言及。「ママの心のケアをしてくれる専門機関はマジで少ない」「費用の問題で支援が受けられないといったことは“あってはならない”」とし、サポート体制の強化を社会に求めました。



加えて、「発達障害児の親同士によるピアサポートやグループワーク、オンラインコミュニティなどはあるが、まだまだ認知されておらず、“サポートのハードルの高さ”や支援の質のばらつきも大きな課題」と訴えました。理想的な支援像として「継続的に自分のことを気にかけてくれる体制が必要。“あきらめないで動いてほしい。いい支援者に出会えば本当に楽になる”」と当事者の立場からエールを送ります。



「親のメンタルサポートこそ社会全体で考えて支援者・専門家の育成、国の取り組み、積極的な啓発運動が絶対に必要」「全ての家族が幸せである社会を目指して、相談しやすい環境づくりを進めてほしい」と強調しました。



動画の最後には「私に何ができるかと言えば、啓発運動。ママたちがどれだけ負担と向き合っているか、もっと知って支援につなげてほしい」と視聴者に呼びかけ、「また次の動画でお会いしましょう」と締めくくりました。