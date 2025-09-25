角巻わため

　「ホロライブ」所属のVTuber・角巻わためさんが、25日までにエックスを更新。自身の1st＆2ndソロライブが無料放送されることを告知した。

【写真】角巻わためさん、1st＆2ndライブの無料放送を発表

　アーティストとしての活動も意欲的に行っているわためさんは「な、なんと？！　わためぇの1st...そして2ndソロライブが、ABEMAさんにて放送開始」とポストし、自身のライブがABEMAで無料放送されることを発表。

　1st Live「わためぇ Night Fever!! in Zepp Tokyo」は9月27日18時より、2nd Live「わためぇ Night Fever!! in TOKYO GARDEN THEATER」は9月27日21時より放送される。

　ABEMAでは先日4期生・常闇トワさんのライブが無料放送されたことも話題になったが、今回の投稿にもファンから「これは最近わためいとになった人必見だね」「無料で見れるなんてすごい！」「何とも太っ腹な出血大サービス！」「知り合いにも宣伝しなきゃ」など、歓喜のコメントが上がっていた。

引用：「角巻わため」エックス（＠tsunomakiwatame）