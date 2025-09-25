ホロライブ・角巻わため、1st＆2ndライブが9月27日に無料放送 ファンから歓喜の声「最近わためいとになった人必見」
「ホロライブ」所属のVTuber・角巻わためさんが、25日までにエックスを更新。自身の1st＆2ndソロライブが無料放送されることを告知した。
【写真】角巻わためさん、1st＆2ndライブの無料放送を発表
アーティストとしての活動も意欲的に行っているわためさんは「な、なんと？！ わためぇの1st...そして2ndソロライブが、ABEMAさんにて放送開始」とポストし、自身のライブがABEMAで無料放送されることを発表。
1st Live「わためぇ Night Fever!! in Zepp Tokyo」は9月27日18時より、2nd Live「わためぇ Night Fever!! in TOKYO GARDEN THEATER」は9月27日21時より放送される。
ABEMAでは先日4期生・常闇トワさんのライブが無料放送されたことも話題になったが、今回の投稿にもファンから「これは最近わためいとになった人必見だね」「無料で見れるなんてすごい！」「何とも太っ腹な出血大サービス！」「知り合いにも宣伝しなきゃ」など、歓喜のコメントが上がっていた。
引用：「角巻わため」エックス（＠tsunomakiwatame）
