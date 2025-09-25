ジョイフル、2025年秋冬の新グランドメニュー販売開始/計約440gのミックスグリルや鍋･丼･チーズメニュー、デザートなど

ファミリーレストラン『ジョイフル』は、2025年9月30日15時から、秋冬の新グランドメニュー、新ランチメニュー、新キッズメニューを全店で販売する。

グランドメニューは、「秋の食欲 7大ポイント」と題し、食欲をそそるメニューをラインアップ。税込500円の日替りランチのメニューを刷新したほか、日替りランチおよびグリルランチのライスは、プラス200円で「カレーライス」にバージョンアップできるようになった。

なお、記事中の価格はすべて税込表記。

ジョイフル 2025秋冬 新グランドメニュー開始

〈ボリュームのある和食や定食、計約440グラムのミックスグリルも〉

◆「野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼」1,142円

カリッとジューシーで肉汁溢れるチキンとフレッシュな野菜、ビタミンDが豊富な釜揚げしらす丼、フルーツやヨーグルトをセットにしたメニュー。

※ご飯の量は小盛。普通盛、大盛に変更も可能。

ジョイフル「野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼」

◆「牛肉と焼き葱のみぞれつけそばと釜揚げしらす丼」1,208円

◆「牛肉と焼き葱のみぞれつけそば(単品)」955円

ジョイフルの「正統派そば」が楽しめるメニュー。温かい特製の出汁に焼き葱を加え、香ばしい香りが食欲をそそるという。

※「そば倍盛り」は+185円

ジョイフル「牛肉と焼き葱のみぞれつけそばと釜揚げしらす丼」

◆「ミートラヴァーに捧ぐ!トリプルミートコンボ」1,175円

通常サイズから20%増量したハンバーグに、「ジョイフルの塩唐揚げ」2つ、にんにく醤油ソースと絡め焼きした豚バラ肉を合わせた。

ジョイフル「ミートラヴァーに捧ぐ!トリプルミートコンボ」

◆「どど〜ん!っと大きなミックスグリル」1,285円

ジョイフル創業祭(2024年･2025年)開催時にSNSで話題になった限定メニューを、グランドメニューで復活販売する。調理前の肉の重量は計約440グラムと、ボリュームのある仕立て。

ジョイフル「どど〜ん!っと大きなミックスグリル」

◆「倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食」988円

「ジョイフル塩唐揚げ定食」を倍盛りにし、塩唐揚げ10個の定食に仕立てた。塩唐揚げは、肉汁溢れるジューシー感とスパイスが香る味付けで、ご飯が進む味わい。

ジョイフル「倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食」

〈鍋メニューや丼メニューも充実〉

◆「肉増し!すき焼き鍋定食」1,285円

◆「肉増し!すき焼き鍋定食(単品)」1,175円

◆「すき焼き鍋定食」1,065円

◆「すき焼き鍋(単品)」955円

具沢山で人気のすき焼き鍋が、グランドメニューに登場。甘辛味がしっかり染みた牛肉が、卵によく合うという。

ジョイフル「肉増し!すき焼き鍋定食」

◆「旨辛スープのキムチチゲ定食」955円

◆「旨辛スープのキムチチゲ(単品)」845円

ピリッとした旨辛スープに、韓国で親しまれているインスタント麺「サリ麺」のもちもち食感を組み合わせた。たっぷりの野菜とお肉で栄養バランスも良いという。

ジョイフル「旨辛スープのキムチチゲ定食」

◆「豚肉と豆腐の熱々みぞれ煮定食」988円

◆「豚肉と豆腐の熱々みぞれ煮(単品)」878円

豚肉と野菜の旨味を吸った大根おろしで、やさしく味わい豊かな鍋に仕上げた。

ジョイフル「豚肉と豆腐の熱々みぞれ煮定食」

◆「ブリのりゅうきゅう丼」1,175円

醤油、酒、みりんなどで作る甘辛い漬け汁に、魚の刺身をあえた大分県の郷土料理「りゅうきゅう」を丼メニューに仕立てた。仕上げにごまを散らし、香ばしい風味が楽しめる。

ジョイフル「ブリのりゅうきゅう丼」

◆「旨みたっぷり豚キムチ丼」988円

甘辛いタレが豚肉に絡み、ピリ辛のキムチが食欲を刺激する、スタミナ満点のメニュー。

ジョイフル「旨みたっぷり豚キムチ丼」

〈チーズメニューをブラッシュアップ〉

◆「4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン(北海道産マスカルポーネ使用)」845円

こだわりの自家製ミートソースに、4種のチーズ(ゴーダ、モッツアレラ、パルミジャーノ、北海道産マスカルポーネ)と、牛乳で仕上げたベシャメルソースを合わせた。

ジョイフル「4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン(北海道産マスカルポーネ使用)」

◆「5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ」1,098円

ボロネーゼの上にハンバーグと目玉焼きを乗せた。

※パスタ大盛りは+152円

ジョイフル「5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ」

◆「たっぷり3種チーズと旨みベーコンのクリーミーピザ(北海道産マスカルポーネ使用)」812円

「チーズたっぷりベーコンピザ」をブラッシュアップした。北海道産マスカルポーネなど3種のチーズと旨味際立つベーコンを使った、シンプルながらも奥深い味わい。

ジョイフル「たっぷり3種チーズと旨みベーコンのクリーミーピザ(北海道産マスカルポーネ使用)」

◆「とろっと玉子のオムライス&チーズハンバーグ」1,065円

肉汁溢れるハンバーグとオムライスに、とろける玉子とチーズ、特製ソースを合わせた。“ふわとろ食感”が楽しめる。

ジョイフル「とろっと玉子のオムライス&チーズハンバーグ」

〈濃厚&リッチなデザートメニュー〉

◆「お芋の小さな和みパフェ」548円

◆「お芋とフロマージュの濃密パフェ」768円

濃厚なスイートポテトとフロマージュ、林檎ゼリーのみずみずしい蜜感を組み合わせた。さつまいもチップの食感がアクセントになっている。

ジョイフル「お芋の小さな和みパフェ」「お芋とフロマージュの濃密パフェ」

◆「あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ」548円

フロマージュパンケーキにあんバターを合わせた、“和×洋”のスイーツ。フロマージュクリームとミックスチーズをオーブンで焼いて仕上げている。

ジョイフル「あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ」

◆「大人の口溶けティラミス(北海道産マスカルポーネ使用)」405円

クリーミーな北海道産マスカルポーネと本格ドリップコーヒーで味わい深く仕上げた。

ジョイフル「大人の口溶けティラミス(北海道産マスカルポーネ使用)」

〈ランチは日替わりメニュー刷新&ライスをカレーに変更可能に〉

ランチメニューでは、日替りランチの月曜日･木曜日･土曜日のメニューと、カフェプレートランチの月曜日メニューを刷新。日曜･祝日も利用可能な「ボリューム満点ランチ」には、新メニューをラインアップしている。

【日替りランチ】

祝日を含む月〜土曜日の午前10時〜午後3時まで注文できるランチメニュー。全品ライスまたはパン(ブールパン･トースト)付き。各500円。

◆ワンコイン!日替りランチ･土曜日「ハンバーグ&白身フライ」

リニューアル前は「デミグラスハンバーグ&ポテトコロッケ」。

ジョイフル ワンコイン!日替りランチ･土曜日「ハンバーグ&白身フライ」

◆ワンコイン!日替りランチ･月曜日「ハンバーグ&ひとくちチキン南蛮」

リニューアル前は「ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー」。

◆ワンコイン!日替りランチ･木曜日「ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ」

リニューアル前は「豚肉のにんにく醤油&唐揚げ」。

【カフェプレートランチ】

祝日を含む月〜土曜日の午前10時〜午後3時まで注文できるランチメニュー。全品スープバー付き。各700円。

◆カフェプレートランチ･月曜日「白身魚フライと豚焼きしゃぶ&蒸し鶏サラダ」

リニューアル前は「黒酢チキン南蛮&蒸し鶏サラダ」。豚肉と蒸し鶏サラダで、たんぱく質とビタミンが摂れる。

ジョイフル カフェプレートランチ･月曜日「白身魚フライと豚焼きしゃぶ&蒸し鶏サラダ」

【ボリューム満点ランチ】

毎日午前10時〜午後3時まで利用できるランチメニュー。

◆ボリューム満点ランチ「すたみなチキン南蛮丼(小うどん付)」878円

すたみなチキン南蛮丼と小うどんのセットで、ボリュームのある仕立て。

ジョイフル ボリューム満点ランチ〜「すたみなチキン南蛮丼(小うどん付)」

また、日替りランチとグリルランチのライスを、プラス200円で「カレーライス」にバージョンアップできるようになった。プラス110円で「和膳セット」(ご飯･味噌汁･漬物･小鉢付)にも変更できる。

ジョイフル 日替りランチをアップグレード

〈キッズメニューには新たにカルボナーラが追加〉

キッズメニューには「Joy濃厚カルボナーラ(ドリンクバー･スープバー･おもちゃ付)」を新たにラインアップする。

◆「Joy濃厚カルボナーラ(ドリンクバー･スープバー･おもちゃ付)」955円

クリーミーでコクのあるカルボナーラ。

※アレルゲン:卵･乳･小麦

ジョイフル「Joy濃厚カルボナーラ(ドリンクバー･スープバー･おもちゃ付)」