今 → 秋に重宝しそうな「ニットベスト」→【しまむら】に1,089円で売ってた、、！

暑い日が続くものの、気分はもう秋。そんな今の時期にぴったりなのが、今すぐコーデに取り入れられそうな「ニットベスト」。半袖Tシャツやノースリーブコーデにオンするだけでぐっと季節感がアップするはず。プチプラでおしゃれな【しまむら】では、最旬ニットベストも登場している様子。そこで今回は、今から使えるニットベストを、@chii_150cmさんの着こなしとともにご紹介！ インナーを長袖に変えるだけで本格的な秋まで着られそうなので、ぜひチェックしてみて。

サイドリボンでシンプルコーデも華やかに

【しまむら】「サイドリボンニットベスト」\1,089（税込）

両サイドに施された大きめのリボンが、シンプルなコーデに華やかさをプラスしてくれそうなニットベスト。やや詰まった首元とケーブル編みデザインが、ぐっと秋らしさを醸し出します。ゆったりとした袖口により、1枚で着るのはもちろん、腕まわりがゆったりとしたブラウスとの相性もGOOD。濃いブラウンカラーのボトムスと合わせて、ベージュ × ブラウンのグラデーションを楽しんで。

スタイルアップを狙うならコンパクトベスト

【しまむら】「メランジコンパクトベスト」\1,089（税込）

すっきりとしたVネックベストは、丈が少し短めのデザイン。ボトムスにはワイドパンツやスカートなどボリューム感のあるものを合わせるとスタイルアップも叶いそう。爽やかな印象の淡色コーデに合わせると、季節感が出るだけでなく、着こなしのアクセントになり華奢見えも狙えるかも。スラックスやスニーカーを合わせるときれいめカジュアルに仕上がります。

きれいめに合わせやすい柄ニット

【しまむら】「ウェーブガラニットベスト」\1,089（税込）

普段のスタイリングに取り入れるだけできれいめに仕上げてくれそうな、ダイヤ柄風のデザインが上品。プルオーバー感覚で着やすいので、インナーやボトムスを選ばずに使いやすそうです。淡いブラウンカラーは、淡色コーデにも秋冬のこっくりとしたカラーコーデにもぴったり。今すぐ着るなら、インナーにシアーブラウスを合わせると秋らしくも快適なコーデに。足もとをサンダルからブーツにチェンジするとより季節感も出るのでおすすめ。

さりげないラメは秋冬コーデにも！

【しまむら】「ラメフェザーニットベスト」\1,089（税込）

さりげないラメ入りのニットベストは、この時期はもちろん、ダークカラーに偏りがちな秋冬コーデにも映えそう。あたたかみのある毛足が長めのニットは、冬本番のニットワンピやタートルネックニットとも好相性にきまるはず。優しいグレーカラーがコーデ全体を明るく見せてくれるので、モノトーンの着こなしもおしゃれにアップグレードできるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S