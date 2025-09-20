この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の“食べ放題モーニング”を体験！人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「【吉野家】期間限定の月見牛とじ御膳をおかわり無料のご飯をおかずに自由に食べ放題したらねぎラー油がデカ盛りすぎて満腹になった爆食女のモーニング【大食い】」で、吉野家の期間限定“月見牛とじ御膳”の魅力を存分に語った。



山崎NANAさんは動画冒頭、「食欲の秋、お菓子作りに目覚めたグルメ系ユーチューバー、山崎ナナです」と挨拶し、バリエーション豊富な月見シリーズの中から「ねぎらーゆ」「月見牛とじ御殿」をオーダー。朝から満席の吉野家で秋の風物詩“お月見”を堪能する様子を、「お月見といえば夜のイメージだけど、実は奈々さん、早朝に来ました。通勤ラッシュで満席の吉野家で行われる秋の風物詩お月見も、風情があって悪くないですね」と独自の視点で語った。



YouTuberならではの演出で「卵ポケットを作ってから、安全に月を乗せるのがお月見成功のコツ」と美味しい食べ方も実演。「卵でとじられた大切りの牛肉にたっぷり黄身をディップしたら、白米にもお月見をお裾分けしていただきます」と、味やボリューム、食感を詳細に解説した。また、「卵好きの卵好きによる卵好きのための極上月見体験」と称し、ねぎラー油トッピングのアレンジでは「平和なお月見から一変して刺激的でより味わい深い新感覚お月見になりました」と絶賛。そのボリュームについても「本来は1杯目と2杯目で半量ずつ食べれるおかわり前提のボリュームで提供してくれる吉野家は本当にあったかいです」と吉野家の気前の良さも評価した。



動画の最後には、「締めはほっこりお味噌汁です」「牛とじとネギラー油が相性抜群で最高でした ボリュームも満点でお腹いっぱいになれました」と満足の様子を伝え、「この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも食べてる動画あげてるので見てくれると嬉しいです」とファンへ呼びかけた。秋の限定メニューを“卵好きユーチューバー”ならではの視点で徹底レポートした山崎NANAさん。次の食レポにも期待が高まる内容となった。