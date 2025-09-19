³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë7Ë¡²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¡¡¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÂ»²õ¤ÇºÇÂç7Ç¯¤ÎÄ¨Ìò¤ËÈ³¶âÊ»²Ê¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ÔÀ¯±¡±¡²ñ¡Ê³ÕµÄ¡Ë¤Ï18Æü¡¢³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë´ØÏ¢7Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¿åÆ»¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÂ»²õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤ò³¤ÄìÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÆ±Åù¤È¤·¡¢¸Î°Õ¤ËÇË²õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç7Ç¯¤ÎÄ¨Ìò¤ÈÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
7Ë¡¤Ï¡¢ÅÅ¿®´ÉÍýË¡¡¢ÅÅ¶ÈË¡¡¢Å·Á³¥¬¥¹»ö¶ÈË¡¡¢¿åÆ»Ë¡¡¢µ¤¾ÝË¡¡¢¾¦¹ÁË¡¡¢Á¥ÇõË¡¡£³ÕµÄ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¹ÔÀ¯±¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¡²þÀµ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤Î¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç¤Î³¤Äì¥¤¥ó¥Õ¥éÂ»½ý¤äÂæÏÑ²¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÍÑ³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀÚÃÇ¡¢Á÷ÅÅÍÑ³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î°Û¾ï¤ÎÈ¯À¸¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¤ÏÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤òÄÌ¿®ÍÑ¡¢Á÷ÅÅÍÑ¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÅ·Á³¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¸Î°Õ¤ËÇË²õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯°Ê¾å¡¢7Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Ë²Ã¤¨¡¢1000ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó4900Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤òÊ»²Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÈÈºá¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹©¶ñ¤äÁ¥Çõ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡³£ÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÍ¼Ô¤òÌä¤ï¤º¤ËË×¼ý¡¦½èÊ¬¤¹¤ëµ¬Äê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á¥Çõ¤Î´ÉÍý¤È¾¦¹Á¤ÎÃá½ø¤ò¶¯²½¤·¡¢Á¥Çõ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°Á¥Çõ¼±ÊÌÁõÃÖ¡ÊAIS¡Ë¤òÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤µ¤»¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Î¸ø³«¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ¤Î´ÉÊËÎè¡Ê¤«¤ó¤Ø¤¤ì¤¤¡Ë¼çÇ¤°Ñ°÷¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ï¡¢³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÉÔË¡ÀÚÃÇ»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÎÏ·µà²½¤·¤¿Á¥¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¡¢AIS¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êµ¶Áõ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ËÁêÅö¡Ë¤¬¤è¤êÀµ³Î¤ËË¡¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¤ÎË¡Åª´ðÈ×¤¬¤Ç¤¡¢AISÌ¤ºîÆ°¤ÎÃæ¹ñ³¤·ÙÁ¥¤Î¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ä¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÇË²õ¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÞ»ß¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â²Ú¸¬¡¢ÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
7Ë¡¤Ï¡¢ÅÅ¿®´ÉÍýË¡¡¢ÅÅ¶ÈË¡¡¢Å·Á³¥¬¥¹»ö¶ÈË¡¡¢¿åÆ»Ë¡¡¢µ¤¾ÝË¡¡¢¾¦¹ÁË¡¡¢Á¥ÇõË¡¡£³ÕµÄ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¹ÔÀ¯±¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¡²þÀµ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤Î¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç¤Î³¤Äì¥¤¥ó¥Õ¥éÂ»½ý¤äÂæÏÑ²¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÍÑ³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀÚÃÇ¡¢Á÷ÅÅÍÑ³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î°Û¾ï¤ÎÈ¯À¸¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÈÈºá¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹©¶ñ¤äÁ¥Çõ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡³£ÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÍ¼Ô¤òÌä¤ï¤º¤ËË×¼ý¡¦½èÊ¬¤¹¤ëµ¬Äê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á¥Çõ¤Î´ÉÍý¤È¾¦¹Á¤ÎÃá½ø¤ò¶¯²½¤·¡¢Á¥Çõ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°Á¥Çõ¼±ÊÌÁõÃÖ¡ÊAIS¡Ë¤òÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤µ¤»¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Î¸ø³«¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ¤Î´ÉÊËÎè¡Ê¤«¤ó¤Ø¤¤ì¤¤¡Ë¼çÇ¤°Ñ°÷¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ï¡¢³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÉÔË¡ÀÚÃÇ»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÎÏ·µà²½¤·¤¿Á¥¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¡¢AIS¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êµ¶Áõ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ËÁêÅö¡Ë¤¬¤è¤êÀµ³Î¤ËË¡¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¤ÎË¡Åª´ðÈ×¤¬¤Ç¤¡¢AISÌ¤ºîÆ°¤ÎÃæ¹ñ³¤·ÙÁ¥¤Î¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ä¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÇË²õ¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÞ»ß¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â²Ú¸¬¡¢ÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë