Î±³ØÀ¸·ã¸º¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É ·Ð±Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡Ö³ØÀ¸¥Ó¥¶¡×È¯µëÀ©¸Â¤Ç
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¤¤ç¤¦¤Ë¤âÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÖËÇ°×¡×¤¬¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡ÖÎ±³ØÀ¸ÌäÂê¡×¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Î¡Ö°ÛÊÑ¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¡¦¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¡£¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Î¿·³Ø´ü¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Î¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯Á°Èæ¤Ù¤ë¤È6³ä¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡×
Î±³ØÀ¸¤¬·ã¸º¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö³ØÀ¸¥Ó¥¶¡×¤ÎÈ¯µë¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÎ±³ØÀ¸¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤òÈãÈ½¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ±³ØÀ¸¤Ï15Ëü¿Í¤Û¤É¸º¾¯¡£·ÐºÑÅª¤ÊÂ»¼º¤Ï1Ãû±ß¡Ê70²¯¥É¥ë¡Ë¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂç³Ø·Ð±Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¡¡¥Ù¥¹¥È³ØÄ¹
¡Ö1922Ç¯Åö»þ¤ÎÅ·°æ¤òÉü¸µ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤³¤Ï1920Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¹ÖÆ²¡×¡£Å·°æ¤ò¸«¤ë¤È·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¡¡¥Ù¥¹¥È³ØÄ¹
¡Ö¹©»ö¤¬´°Î»¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê3¡Á4Ç¯¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Âç³Ø¤Ï¤¤¤Þ¡¢¿¦°÷¤ÎÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤ÉºâÀ¯·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤«¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¿Í³ØÀ¸¤Ë¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¡¡¥Ù¥¹¥È³ØÄ¹
¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤Î³ä°ú¤äÌÈ½ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í³ØÀ¸¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¡¢Î±³ØÀ¸¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î±³ØÀ¸¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î³ØÈñ¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ëþ³Û¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦Î±³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í³ØÀ¸¤Î³ØÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÎ±³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤»¤¤¤ÇÆþ³Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê5·î¡Ë
¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ê¤É¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤»¤¤¤ÇÆþ³Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¡¡¥Ù¥¹¥È³ØÄ¹
¡Ö¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î±³ØÀ¸¤¬Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´õË¾¼ÔÁ´°÷¤ËÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â½£Î©Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í³ØÀ¸¤ÎÄê°÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆþ³Ø»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤¹Á´¤Æ¤Î³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸øÎ©Âç³Ø¤Î»ÈÌ¿¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
³ØÀ¸
¡Ö¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¿Í³ØÀ¸¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÌÌÅª¤ÊÊÐ¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÎ±³ØÀ¸¤òÇÓ½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÃÎ¼±¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·îËö¡¢ÆÍÁ³¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë60Ëü¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊÀè·î27Æü¡Ë
¡Ö³°¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡£¤â¤·Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÎÂç³Ø¤Ï¤¹¤°¤ËÇËÃ¾¤¹¤ë¡×
¤¿¤À¡¢¥Ó¥¶È¯µë¤Î³ÈÂç¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤À¤±¡£
¤¤ç¤¦¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¡Ö¸ò¾Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐË¤«¤Ê¶µ°é¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£