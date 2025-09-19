Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø ½©¤ÎÂ´¶È¼°¡¡À¤³¦47¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é479¿Í¤¬¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡ÊAPU¡Ë¤Ç½©¤ÎÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê479¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¡¢47¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿³ØÉôÀ¸¤ÈÂç³Ø±¡À¸¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ479¿Í¤¬Ìç½Ð¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ»³Íµ³ØÄ¹¤¬¡ÖAPU¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤¤¤«¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Æ¶Á¤ò³ÆÊýÌÌ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¡¢ÂåÉ½¼Ô¤Ë³Ø°Ìµ¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¡ÖAPU¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ÏÄ¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¤³¤È¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡×¡ÖÍè·î¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
APU¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î7³ä°Ê¾å¤¬Î±³ØÀ¸¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á44%¤¬Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£