PCあるある 第41回 【漫画】ブラウザのタブを間違えて消してしまった！
会社生活を送る上で切っても切れない存在、それは「パソコン」！ 急いでいるときに限ってエラーが出たり、すぐ終わると思ったアップデートに意外と時間がかかったり……。仕事でもプライベートでも、予想外のサプライズが発生しがちなパソコンにまつわる「あるある」エピソードを、4コマ漫画でご紹介します。
○■ブラウザのタブを間違えて消してしまった！
PCのショートカットキーはどれもお役立ちですが、ブラウザ起動中の[Ctrl]＋[Shift]＋[T]キーは、直前に消したタブを復活させることができます。大量のタブを開いているとき（そして誤って消してしまったとき）は特に便利なショートカットなので、ぜひお試しください。次回の「PCあるある」もお楽しみに！
