「私をママにしてくれてありがとう」くみっきー、息子の誕生日を祝う「身体つきが凄く大きくなりましたね」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは9月17日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日を祝う姿を公開しました。
【写真】くみっきーの4歳長男誕生日ショット
また、「子どもからもらう愛は、いつも『等身大でいいんだよ』と教えてくれるんです」と母親になったことで、人生観が変わったことや息子への感謝もつづりました。
ファンからは、「お子様のお誕生日おめでとうございます」「息子君が生まれてもう4年も経つんですね」「くみっきーもママ4歳、おめでとうございます」「素敵な写真たち」「スクスク成長して身体つきが凄く大きくなりましたね」「この子のママでよかったと思えますよね」など、さまざまな声が上がっています。
(文:中村 凪)
「くみっきーもママ4歳、おめでとうございます」くみっきーさんは「私をママにしてくれてありがとう」「4歳のお誕生日おめでとう そして、ママにしてくれて本当に本当にありがとう」とつづり、1本の動画を投稿。息子の4歳の誕生日を祝う様子です。くみっきーさんが息子にハグするショットやバースデーケーキ、お祝いの料理などを披露しています。
「6回目の結婚記念日」を報告自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているくみっきーさん。16日の投稿では「今日で、6回目の結婚記念日」と、結婚当時の夫婦ショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
