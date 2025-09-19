モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは9月17日、自身のInstagramを更新。4歳になった息子の誕生日ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：くみっきーさん公式Instagramより）

【写真】くみっきーの4歳長男誕生日ショット

「くみっきーもママ4歳、おめでとうございます」

くみっきーさんは「私をママにしてくれてありがとう」「4歳のお誕生日おめでとう　そして、ママにしてくれて本当に本当にありがとう」とつづり、1本の動画を投稿。息子の4歳の誕生日を祝う様子です。くみっきーさんが息子にハグするショットやバースデーケーキ、お祝いの料理などを披露しています。

また、「子どもからもらう愛は、いつも『等身大でいいんだよ』と教えてくれるんです」と母親になったことで、人生観が変わったことや息子への感謝もつづりました。

ファンからは、「お子様のお誕生日おめでとうございます」「息子君が生まれてもう4年も経つんですね」「くみっきーもママ4歳、おめでとうございます」「素敵な写真たち」「スクスク成長して身体つきが凄く大きくなりましたね」「この子のママでよかったと思えますよね」など、さまざまな声が上がっています。

「6回目の結婚記念日」を報告

自身のInstagram家族ショットなどをたびたび公開しているくみっきーさん。16日の投稿では「今日で、6回目の結婚記念日」と、結婚当時の夫婦ショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)