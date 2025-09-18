9月17日、暴露系のXアカウントが吉本興業所属芸人に飲み会画像を拡散。そこにはジャングルポケットのおたけや、マテンロウのアントニー、元ピスタチオの伊地知などが写っており、女性とイチャつく様がしっかりと写し出されている。しかし、当人たちは嬉々としてXを更新。“ノーダメージ”ぶりが話題になっている。

「まずアントニーさんが画像の説明をポスト。

《この写真の面白い所はピスタチオの伊地知さんの元カノの誕生日会で、伊地知さん仕切りの会なのに、伊地知さんだけ潰れて端っこで寝てる所です。。。》

と状況を説明しました。たしかに、伊地知さんが爆睡している様子が写っています。そのポストを今度は伊地知さん本人がリポスト、《とうとう出てしまった。。。元ホストでパリピでやってきたのに。酒に潰れてる写真流出か。。。終わった。これで本当に仕事がゼロになるな。。。》と、“そこじゃない”というポイントを反省。そもそも、最初の暴露系アカウントのポストには《備考 : 1枚目のアントニーに抱かれてるのが依頼者の元カノ》という記述があるため、伊地知さんが自分でリークしたのでは、というオチになりました」（芸能記者）

撮影されたのは2017年頃らしく、写っている芸人は全員独身、ただの飲み会の画像でしかないため、X上でも困惑の声が広がっている。

「最初の暴露ポストへのコメントは、Xの収益を目的としたいわゆる“インプレゾンビ”による意味不明の書き込みだらけ。“黒幕”と思しきピスタチオ伊地知のポストには《一番酒弱くて笑った》《芸人生命のピンチ、白目むいちゃいますね…..》など茶化すポストしかないという状態ですね」（前出・記者）

現在ピン芸人として活動する伊地知は、TikTokで大活躍中。配信で億単位を稼いでいるとも言われている。これでTikTokの視聴者数が少しでも上がれば御の字なのだろう。