＜堂々と不倫はアリ！？＞もし旦那から「オープンマリッジ宣言」されたら、どうする？

SNSやドラマでも耳にするようになった「オープンマリッジ」。

オープンマリッジとは、夫婦がお互いに“外での恋愛”を認め合うという、新しい夫婦関係のかたちです。

一見、自由で平等な関係に見えますが、その裏にはパートナーへの嫉妬や罪悪感、また家族への影響なども懸念される声も。

もし、あなたがパートナーから「外で恋愛してもいい？」と正直に言われたら、あなたは許すことができますか？　実際にオープンマリッジや浮気を経験した夫婦の体験談を紹介します。

エピソード1：「公認不倫の夫婦」揺れる気持ち

夫が不倫していることを知りながら、その関係を公認していたAさん。

実はAさん自身が先に不倫しており、その罪悪感を消すために「子供もいるんだし、お互いそとで発散して、家庭は円満に築いていければいい」と考えていました。



ところが、夫の不倫がママ友に知られ、公認不倫をやめようと切り出すと、夫から返ってきたのはまさかの「離婚しよう」という言葉。

理由を聞くと、「（Aさんから）浮気していいと言われたことがショックだった」と夫は告白。それから夫は、浮気相手と付き合ううちに少しずつ家族への気持ちが離れてしまったようです。自分の罪悪感を薄めるために始めたAさんの公認不倫は、結果的に夫婦関係を壊すことに。Aさんは自分の選択の重さを思い知ることになりました。



エピソード2：「25年間の浮気」父の秘密を知って高齢の母に伝えるべき？

50代の主婦Bさんには、長年抱え続けてきた秘密がありました。70代になる父が、20年以上も同じ女性と関係を持ち続けているという事実です。母に本当のことを告げるべきか、このままずっと黙って隠し通しているべきか……。



悩み続けたBさんは、ある日ついに父に切り出しました。すると返ってきたのは「お前には関係ない！」という一言。

そこでBさんは「関係がないのなら、母の面倒は見るけど、お父さんの老後は愛人に頼んでください」と突き放す宣言をしたのです。そう伝えたことで、ずっと重荷だった気持ちが少し軽くなったBさん。



しかし、Bさんは知らなかったのです。母はとっくに父の浮気に気づいており、平穏な生活を守るために気づかないふりをしてきたことを。そして、いざ介護が必要になっても「父の面倒は見ない」と心に強く決めて、母は長年の生活を送っていたのです。

エピソード3：「夫、廃人になる」家庭の中で居場所をなくした夫は……

40代の主婦ミチコさん（仮名）は、夫が高校生の次女のママ友と不倫していたことを知ります。問いただすと夫は「離婚したくない」と言うだけ。夫に愛情をあまり感じていなかったミチコさんは、半ばあきらめてその要望を受け入れることに。



不倫していたことが娘たちにもばれ、ミチコさんの夫はどんどん家庭の中で孤立していきました。

娘や実母とも話し合い、とうとう離婚をすることを決めたミチコさん。

夫は何度もミチコさんに謝罪をしたり、自責の念にかられていたのですが、ミチコさんは無視し続けて来ました。その無関心は、夫の心を相当追い詰めてしまいました。



もし上のエピソードにあるママたちと同じような状況になったら、あなたはどのような選択をしますか？

結婚のかたちは多様化しています。どんな関係を築いていくのか、夫婦の在り方は様々です。ただ、合意のもとに行うオープンマリッジにも、隠して行う浮気にも、嫉妬や罪悪感、家族や子どもへの影響など大きなリスクが伴います。

そして結果的に離婚をしたり、これからの介護問題につながる場合もあります。

どんな選択をしても、しっかり自分で考え、ベストなパートナーとの関係を築いていけるといいですね。

文・編集部