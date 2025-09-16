11月に行われるアメリカのニューヨーク市長選挙まで50日となる中、民主党の急進左派でマムダニ候補に対して、ニューヨーク州知事が支持を表明しました。

【映像】支持者らの拍手を浴びるマムダニ氏

「ニューヨーク州のホークル知事が我々の運動に参加することに興奮しています。市と州で連携して物価高全米トップのニューヨークを住みよい街にし、ニューヨークの根幹をなす移民労働者をしいたげる独裁政権に戦いを挑みます」（マムダニ候補）

市長選には、前ニューヨーク州知事のクオモ氏と現職のアダムスニューヨーク市長も無所属で出馬します。民主党支持者の票が割れるとされる中、民主党の現州知事の支持はマムダニ氏にとって追い風となります。

「（Q．マムダニ氏に当選してほしいと思う？）もちろんよ！変わらなければいけないの。特にトランプが働き者の移民を排除しようとしているでしょ？この国に来て、このニューヨークを作った移民をよ。それなのに追い出すのよ。なぜ？一緒に築いた！我々こそニューヨークそのもの！だから残るの。追い出すなんてとんでもない」（マムダニの支持者）

急進左派のマムダニ氏は、家賃の凍結、市営バスの無償化、非営利型の市営スーパーなど、低所得者向けの公約を掲げ支持を広げています。（ANNニュース）