定年延長＝死ぬまで働かされる」――そう嘆く40代・50代のミドル世代が後を絶たない。しかし、その絶望の根底には「会社に人生を委ねる」という“社畜思考”が潜んでいるのではないか。いま注目を集めている「リタイア・シフト」は、そんな受け身の働き方から脱却し、「辞めたければいつでも辞められる」という自己決定権を取り戻すためのポジティブな新発想だ。なぜ、日本人は自らリタイアの時期を決めることがこれほどまでに苦