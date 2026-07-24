いま世界的な問題となっている、若い男性をむしばむマノスフィア（女性蔑視のインフルエンサーたち）の洗脳の実態とは？  最新刊『それはどこでも起こり得る 壊れゆく世界への抵抗』を上梓したイギリス在住のブレイディみかこ氏が、世界的な保守化とSNSアルゴリズムの危うい関係を紐解く。【写真】この記事の写真を見る（5枚）◆◆◆ブレイディみかこ氏©Shu Tomioka「憎悪の政治」の時代――昨今SNSでは、トランプ大