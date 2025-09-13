この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【驚愕】海外移住で資産拡大のチャンス！今マレーシアの高級タワーマンションの価値が上昇している理由について解説します！」と題した動画で、「東京やシンガポールの高級コンドミニアムと比較して、マレーシアの物件はクオリティは変わらないのに価格は5分の1」と、マレーシア不動産の圧倒的な割安感を熱弁した。



宮脇氏は、日本から近い東南アジアの中でも、移住や投資の候補地としてマレーシアを挙げ、「コンドミニアムの中にはプールやジム、テニスコートが当然のように付いていても、住宅価格だけがなぜかめちゃくちゃ安い」と独自の見解を示す。さらに、「クアラルンプール中心部の相場は1平方メートルあたり2,800～4,300ドル。東京やシンガポールの5分の1、バンコクの半分で買える」と他都市との圧倒的な価格差を具体的に紹介した。



この価格の歪みについて宮脇氏は、「街の発展度や経済度合いではそこまで開きが出ていないのに、ここまで住宅価格だけが安いのは世界でも珍しい」と指摘。さらに、マレーシアに世界大手テック企業の投資が集まり、データセンター分野に350億ドル（約5兆円）以上の資金が流入していることを最新データとともに解説。「AIやデータセンターといったハイテク産業の進出で高給取りのエンジニアや専門家が世界中から集まり、今後も良質な賃貸需要が拡大する」と、将来的な値上がりへの期待感を述べた。



加えて、「マレーシアは人口ボーナス期の真っ只中で、平均年齢約30歳。2040年まで続くと予想され、今後も住宅や商業施設の需要が安定的に増える」と日本や他国と対比しつつ成長余力を解説。教育面でも「世界水準のインターナショナルスクールが豊富で、留学や教育移住目的の日本人も増えている」とし、実際の学費やビザ取得の実態も紹介した。



動画の終盤では、「マレーシアの不動産は全てが夢のある投資というわけではなく、個別の物件ごとに価値の伸び方に差が出る。『物件次第』であることも事実」とバランスよく注意点も加えた。また、シンガポールとクアラルンプールをつなぐ高速鉄道計画などインフラ拡張が今後の市場をどう動かすかについても詳細に言及している。最後に、「移住するならマレーシア一択と決めつけず、他の国とも比較・検討することが重要」として、動画を締めくくった。