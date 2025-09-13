日産「キャラバンGT-R!?」に反響殺到！ 「めちゃくちゃいい」 ド迫力“NISMO”風「レッドアクセント」エアロ×ワイドボディ採用！ 超速そうなIFUU「Dynasty ALIVE GT-v」カスタムカーに熱視線

2025年7月26日・27日に愛知県国際展示場（EXPO SKY AICHI）で開催のカスタムカーショー「オートメッセ in 愛知 2025」で、カスタムショップのIFUU（大阪府和泉市）は、日産「キャラバン」のカスタムカーを展示しました。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

日産「キャラバン」ベースの「Dynasty ALIVE GT-v」［オートメッセ in 愛知 2025］

【画像】超カッコイイ！ これが「キャラバンGT-R!?」なカスタムカーです！ 画像で見る（30枚以上）

IFUUはトヨタ「ハイエース」や「プロボックス」などの商用車のオリジナルパーツのほか、「Dynasty（ダイナスティ）」ブランドとしてエアロパーツも展開しています。

今回展示されたキャラバンには、ダイナスティブランドのエアロパーツが組まれています。

キャラバンは日産が50年以上展開している商用バン。ライバル車のハイエースとともに、ワンボックス型商用バンの定番として絶大な支持を獲得しています。

現行型は通算5代目で2012年に登場。クラストップの広い荷室に加え、存在感のあるデザインや日産独自の先進運転支援機能の搭載など、ハイエースにはない魅力を持ちます。

IFUUでは、この現行型キャラバンの4ナンバーバンモデルにダイナスティ「ALIVE GT-vエアロパッケージ」を取り付け、実車を披露しました。

エクステリアは、日産車に設定されているスポーツカスタムカー「NISMO」を想起させるもので、NISMO独自の赤アクセント付きブラックグリルに加え、フロントバンパーは日産のスーパースポーツカー「GT-R」の最高峰モデル「GT-R NISMO」のような、アグレッシブでレーシーなデザインに変更。

ちなみにベース車のカラーは「ステルスグレー」となっており、このカラーは各NISMOモデルにも設定されていることから、全く違和感のない仕上がりです。

バンパー下部には赤アクセントのフロントスプリッターを装備したほか、ヘッドライトもダーク加工を施し、もともとのキャラバンの強い存在感にスポーツカーのような迫力が追加されています。

ボディサイドを見ると、赤アクセント入りのサイドスカートやホイール、さらには20mmのワイド化を図るオーバーフェンダーを装備。ホイールから見えるイエローのブレーキキャリパーも相まって、スポーティな要素が強調されています。

インテリアも、赤ライン入りのオリジナルのシートを装備。エクステリア同様、NISMO風の世界観が取り入れられました。

リアのラゲッジルームはフラットベッドで、スポーティながら車中泊やキャンピングなどにも使用できそうな空間に変身。ベッドの下には荷物を置くスペースも設けられ、使い勝手も良好です。

そんなキャラバン ALIVE GT-vエアロパッケージ装着車について、SNSなどには、「めちゃくちゃかっこいい！」「GT-R NISMOルックかっこよ」「これ欲しいかも！」など、見事にNISMOの世界観を踏襲したカスタムに称賛の声が多数寄せられています。

また、「エンジンもスペシャルなら売れるかも」「VR38DETTを搭載してほしい」など、GT-Rのパワートレインの移植に期待したい人や、「これで現場来たら笑う」「クルマ好きなんだろうなって思う」など、遊び心のあるカスタムを評価するコメントもみられました。

※ ※ ※

キャラバン ALIVE GT-vエアロパッケージは、各パーツ単体での販売の販売に加え、コンプリートカーとしての販売もされています。

対応車種はナローボディのロングバンのみで、コンプリートカーは379万円（消費税込み）から購入可能です。