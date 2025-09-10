この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「実は、子どもの『やって』は,全部して上げていいんです」では、12人の子を育て上げた助産師HISAKOさんが登場。日々子育てに励むママたちに向け、子どもが「やって」と頼んできたとき、どこまで手を貸してあげていいのか悩む気持ちについて、自身の経験や発達心理学の知見から独自の見解を語りました。

HISAKOさんは「子供ができないこと、困っていること、助けてほしい、やってほしいって言っていることで、どんどん手を出していってもいいよっていうのが、発達心理学で言われてるんですよ、実は。もうね、全然手伝っていいんですよ」と、頼まれた時は遠慮せずに手伝ってあげることを推奨。「大人も得意不得意があるように、子供もあると思うんですよね。生まれつきの個性であったりとか、成長のペースだっていろいろでしょうし、できないことって、子供たちは特に未熟だから、できないことっていうのはある」と、子どもの個性や成長ペースを尊重すべきだと語りました。

また、HISAKOさんは自身が上の子どもたちを育てていた過去に「自分でできるやろ！やりーや！」と突き放していたと告白。「それは私の中では、良かれと思って、子供たちが自立してほしいから、自分でできる力を促したかったから」だったと振り返ります。しかし、その結果「子供たちは自尊感情ですよね。自分って素敵だな！っていう感情を、どんどん加工していったわけですよ」と自己肯定感を下げてしまったことを反省。「逆に、手伝ってあげることで、自立を促されてるんですよ。これ実際、上の子と下の子チームで、立証済みだからね」と、頼まれごとには積極的に手を貸すことの大切さを強調しました。

さらに、「頼まれてもいないのにやってあげる、先回りして何でもやってしまうと、これは子供を否定してる行為であって、自己肯定感が下がります」と、“過剰なお世話”が逆効果であることも指摘。「向こうからやっての依存が来たら、はいって何も迷わずに、手伝ってあげるっていうことだけやっとればいい」と、肩の力を抜いた子育てを提案しました。

動画の最後には、「子育てシンプルで楽になりません？そんな風にして、子供の自立を促していってあげたら、いいのかなっていう風に、24年間の子育てで、ようやく気づいた、私の学びを、皆さんにお伝えさせていただきました」と、視聴者に温かなエールを送っています。

