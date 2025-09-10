12人産んだ助産師・HISAKOさん「頼まれたら全部手伝ってOK！自己肯定感が上がります」発達心理学視点で語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「実は、子どもの『やって』は,全部して上げていいんです」では、12人の子を育て上げた助産師HISAKOさんが登場。日々子育てに励むママたちに向け、子どもが「やって」と頼んできたとき、どこまで手を貸してあげていいのか悩む気持ちについて、自身の経験や発達心理学の知見から独自の見解を語りました。
HISAKOさんは「子供ができないこと、困っていること、助けてほしい、やってほしいって言っていることで、どんどん手を出していってもいいよっていうのが、発達心理学で言われてるんですよ、実は。もうね、全然手伝っていいんですよ」と、頼まれた時は遠慮せずに手伝ってあげることを推奨。「大人も得意不得意があるように、子供もあると思うんですよね。生まれつきの個性であったりとか、成長のペースだっていろいろでしょうし、できないことって、子供たちは特に未熟だから、できないことっていうのはある」と、子どもの個性や成長ペースを尊重すべきだと語りました。
また、HISAKOさんは自身が上の子どもたちを育てていた過去に「自分でできるやろ！やりーや！」と突き放していたと告白。「それは私の中では、良かれと思って、子供たちが自立してほしいから、自分でできる力を促したかったから」だったと振り返ります。しかし、その結果「子供たちは自尊感情ですよね。自分って素敵だな！っていう感情を、どんどん加工していったわけですよ」と自己肯定感を下げてしまったことを反省。「逆に、手伝ってあげることで、自立を促されてるんですよ。これ実際、上の子と下の子チームで、立証済みだからね」と、頼まれごとには積極的に手を貸すことの大切さを強調しました。
さらに、「頼まれてもいないのにやってあげる、先回りして何でもやってしまうと、これは子供を否定してる行為であって、自己肯定感が下がります」と、“過剰なお世話”が逆効果であることも指摘。「向こうからやっての依存が来たら、はいって何も迷わずに、手伝ってあげるっていうことだけやっとればいい」と、肩の力を抜いた子育てを提案しました。
動画の最後には、「子育てシンプルで楽になりません？そんな風にして、子供の自立を促していってあげたら、いいのかなっていう風に、24年間の子育てで、ようやく気づいた、私の学びを、皆さんにお伝えさせていただきました」と、視聴者に温かなエールを送っています。
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人