“ほぼ全部見えてる”衣装で話題に！ムン・ガヨン、胸元ざっくりヒョウ柄ルックに「直視できない」【PHOTO】

女優ムン・ガヨンが、これまでの清楚で優雅なイメージとは180度異なる大胆な姿を披露した。

【写真】“ほぼ全部見えてる”衣装のムン・ガヨン「限界ギリギリ」

9月9日、ムン・ガヨンは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

これまで数々の作品やイベントで気品ある洗練されたルックを披露してきた彼女だが、今回公開された写真ではヒョウ柄のノースリーブトップスを着こなし、引き締まったウエストラインとスリムなシルエットを堂々とアピール。さらにブラックのチョーカーや複数のチェーンネックレスをレイヤードし、攻めたムードをより一層引き立てた。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

最近のムン・ガヨンは女優業だけでなく、バラエティや出版など活動の幅を広げている。2025年上半期にはtvNドラマ『あいつは黒炎竜』に出演して多くの視聴者から愛され、先月放送終了したtvNドラマ 『瑞草洞（ソチョドン）』では弁護士役に初挑戦し、安定した演技力で高評価を得た。また、俳優ク・ギョファンと共演した映画『もしも、僕たちが』（原題）の公開も控えており、スクリーンでの新たな姿にも期待が集まっている。

さらに、Mnetのグローバルバンド・サバイバル番組『STEAL HEART CLUB』で単独MCに抜擢されるなどバラエティにも挑戦した。エッセイ集『PATA』を出版し、作家としての一面も見せている。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた