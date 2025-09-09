この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が語る「AI時代でもS&P 500が強い理由」：個別のAI集中よりS&P 500が妥当になる瞬間

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「オススメ投資先はココ！投資初心者が知っておきたい米国株のTOP10について紹介します！」と題した動画で、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、米国株投資、とりわけS&P500について自身の考えを語った。鳥海氏は冒頭、「長期で見れば為替や短期の割高・割安よりも、企業の成長力が最も重要だ」と強調し、長期視点の投資哲学を提示した。



現在の市場はAIが牽引している事実を踏まえつつ、個別のAI銘柄や尖ったインデックスに傾きがちな心理に対して、鳥海氏はS&P 500の価値を再確認する。時価総額加重で構成されるインデックスは、成長企業の比重が自動的に高まり、勢いを失う企業の比重が低下する。結果として「勝者に寄り添う」設計が長期の合理性を担保するという立場である。



動画ではS&P 500の上位10社を俯瞰しつつ、とりわけBroadcomに焦点を当てる。NVIDIAのGPU需要が拡大するほど、データセンター内で高速ネットワークや配線の需要が連動して伸びるという関係性がポイントだ。NVIDIAが伸びれば、ネットワーク側のBroadcomも需要を取り込む構図になりやすい。さらに、GPU供給の面ではNVIDIAが主導的である一方、AMDが代替を担い、AI企業側のリスク分散に資するという役割分担が語られる。



AIの基盤はデータセンターである。大量のGPUとそれを結ぶ高速ネットワークが不可欠で、AIサービスの利用拡大が収益を生み、その収益がGPUとネットワークへの設備投資に回り、性能向上をもたらし、さらに利用が拡大するという循環が生まれる。鳥海氏はこの資本循環が利益成長を押し上げ、S&P 500内で関連企業の比重が高まることで、インデックス全体の成長にもつながると整理する。



短期では為替や金利、地政学リスク、PERの変動といった不確実性がある。しかし、長期で価値を決めるのは利益成長であり、その源泉としてAI関連投資の循環が機能しているかに注目すべきだという見解である。加えて、投資を継続できるかどうかが成果を左右するとの前提から、投資初心者にはS&P 500、米国一国集中を避けたい場合は全世界株式インデックスを推す姿勢を示した。



タイトルにある「TOP10」は入口に過ぎない。本編の核心は、NVIDIA・Broadcom・AMDが位置するデータセンターの文脈を通じて、S&P 500がなぜ「自動で勝者に寄る」のかを、仕組みから理解できる点にある。各社の立ち位置や資本循環のつながりは、文字情報だけでは輪郭がつかみにくい。動画では具体例で関係性を追える構成になっているので、AI時代のインデックス活用の理解を深めたい人には確認する価値が高い。



最後に、鳥海氏は視聴者へ投資先の考えを問いかける。自分の前提やリスク許容度に照らして結論を組み立てたい人は、本編で語られる「勝者に寄り添う設計」と「AI資本循環」の要点を押さえると判断が速くなるはずだ。単なる銘柄列挙ではなく、構造を把握することで選択の精度が上がる内容になっている。