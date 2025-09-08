9回無死一、二塁でベッツがフェンス直撃打も、一塁走者の大谷は二塁ストップ

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で菅野智之投手から2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。一方で9回の“走塁ミス”には地元放送局がおかんむりだった。

9回無死一、二塁。ムーキー・ベッツ内野手が左翼フェンス直撃の打球を放つも、一塁走者の大谷は二塁でストップ。ロートベットは生還したが、結局この回は1点止まりだった。仮に一、三塁となっていればフリーマンの左飛でもう1点入っていたかもしれない場面だった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況スティーブン・ネルソン氏は「オオタニは二塁でストップ?! その結果ムーキー・ベッツは大飛球の単打になりました」と驚きの様子。解説で元サイ・ヤング賞投手のオーレル・ハーシュハイザー氏は「ショウヘイが何をやっていたのか、そして何故二塁にとどまっているのかも分かりません」と疑問を呈した。

これにネルソン氏は「彼も（打球を）見とれていました」「5連敗したのは、こういう細かいプレーができなかったのが主な原因なのに！」と怒り口調。ハーシュハイザー氏は「ムーキーが打席を飛び出す様子を見て、本塁打だと思ったのかもしれませんね。それでも、打球（の行方）を読まないといけません」と指摘した。（Full-Count編集部）