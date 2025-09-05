9月7日、「嵐」の松本潤が主演を務める日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）が、最終回を迎える。しかし、最終回直前、作品に出演していた俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が逮捕され、波紋を広げることになった。

「清水さんは9月3日早朝、自宅で同棲する20代女性とともに、大麻を所持していた疑いで逮捕されたと複数のメディアで伝えられ、2人はその事実を認めているといいます。TBSは4日、清水さんの逮捕を受け、当初の予定どおり最終回を放送することと、一部、再編集をおこなうことを公式ホームページで発表しました。清水さんの出演シーンはカットになるとしています」（スポーツ紙記者）

出演者の逮捕が作品に影響を及ぼすことになったが、Xでは、

《松潤の大事なドラマなのに、、嵐の大事な時なのに、、何してくれてんねん》

《嵐として最後のドラマなのに許せない》

《毎話毎話いいドラマだなって思って見てたのに、潤のひっさしぶりの日曜劇場なのに、、ねえ、本当にさぁ、、嵐として最後なの、素敵な最後にして欲しかったのになんで、、、》

《松潤が嵐としての最後のドラマだったのに、とても残念すぎて悲しい》

など、憤慨する嵐ファンの声が見受けられる。松本が日曜劇場で主演を務めるのは、2018年の『99.9-刑事専門弁護士-SEASON II』以来、約7年ぶりだった。久しぶりの日曜劇場であることに加え、ファンにとって今回のドラマは特別な意味があったようだ。

「嵐は2026年春に開催されるツアーをもって、グループ活動を終了することを発表しています。年明けは、嵐のラストライブの準備もあるため、この作品が“嵐の松本潤”として最後の日曜劇場になるのではないかと見る向きも多かったのです。しかし清水さんが逮捕されたことで、今後、作品のDVD発売や再放送などに支障をきたすことを心配するファンもいるようです」（芸能記者）

清水は、2022年に松本が主演を務めたドラマ『となりのチカラ』（テレビ朝日系）にも出演している。今回、2度めの共演となったが、座長に対して“敬意”を抱いていたようだ。

「清水さんは8月10日の『モデルプレス』のインタビューで、《その頭の回転の速さと視野の広さは羨ましいなと思いますし「さすがだな」「すごいな」と頭が上がらない思いで日々勉強させていただいています》と、語っていました。松本さんが現場で、カメラワークなどにも気を配り、適宜、修正するなど、主体的に行動する姿を尊敬していたようです。しかし、今回の不祥事によって、松本さんはもちろん、作品にかかわる多くの出演者やスタッフに迷惑をかける形になったため、“裏切り”に映った人もいるのだと思われます」（同前）

今作では、さまざまな患者の話に耳を傾け、優しく寄り添う総合診療医役を演じた松本。不測の事態に見舞われたが、ドラマはどんなラストを飾るのか。