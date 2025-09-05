ごめんなさい！男性にスパッと諦めてもらえる告白への返事９パターン
誰かに「好き」と言われるのは幸せなことですが、こちらにお付き合いする意思がない場合は、返答に困ってしまうもの。失礼のない形で、ハッキリと「ごめんなさい」と伝えるには、どのような言い方をするといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ごめんなさい！男性にスパッと諦めてもらえる告白への返事」をご紹介します。
【１】「ほかに好きな人がいます」と正直な気持ちを話す
「俺じゃない人を見ていたのか…と思って諦めます」（10代男性）というように、別の男性に恋をしていると伝えて納得してもらうパターンです。告白してくれたことについては感謝の気持ちを示しつつ、ほかに好きな人がいるなら、正直に伝えましょう。
【２】「彼氏がいるので無理です」と相手が諦めるしかない理由を突きつける
「それを言われたらしゃーないと思います」（20代男性）というように、付き合えない理由をハッキリ伝えるパターンです。「結婚前提で付き合っている彼氏がいます」と言えば、大概の男性はスパッと諦めてくれるでしょう。
【３】「私は何も聞かなかったことにします」と遠回しに関係正常化をお願いする
「なかったことにされるのは辛いけど、気を使ってくれているんだと思った」（20代男性）というように、告白をやんわり断りつつ、それまでの関係の維持を望むパターンです。毎日顔を合わせる間柄の男性と気まずい関係になりたくないときに使うといいかもしれません。
【４】「今は仕事に集中したいんです」と恋愛どころではないことを理解してもらう
「タイミングも悪かったな、と反省しました」（20代男性）というように、大変な仕事や受験勉強などを理由に断るパターンです。人生を賭けた大勝負が控えているときは、男性と付き合うどころではないことを理解してもらいましょう。
【５】「これからもいい先輩でいてください」と人柄を認めつつ断る
「全否定じゃないから救われた。いい人を続けたいと思った」（20代男性）というように、相手の人間性を褒めつつ、それ以上の関係にはなれないと伝えるパターンです。先輩や上司など、目上の人の告白を断るときに使える手でしょう。
【６】「ええーっ、無理だよ（笑）」と軽く跳ね返す
「サクッと断られたほうが、すぐに元の関係に戻れる気がします」（20代男性）というように、軽いトーンで即座にお断りするパターンです。あえて告白を重く受け止めず、気まずい空気を吹き飛ばしましょう。
【７】「日本人に興味がないんです」と努力しても克服できない条件を明かす
「興味を持ってもらえないならどうしようもないという感じ」（20代男性）というように、どう考えても相手には合致しない「恋人の条件」を明かすパターンです。ただし、「外国人とすぐ寝る」といった変な噂に発展するおそれもあるので、突飛な嘘はつかないほうがいいでしょう。
【８】「タイプじゃないんです」と好みではないとハッキリ言う
「キツイけどそのくらい言ってくれたほうが諦めがつく」（20代男性）というように、好みのタイプではないと突き放すパターンです。とはいえ、かなり高飛車な物言いではあるので、申し訳ないという気持ちもしっかり示しましょう。
【９】「付き合っているところが想像できないです」と眼中にないことをやんわり伝える
「歳も離れているし、たしかに恋愛対象じゃないのかなと思いました」（20代男性）というように、交際しているイメージがわかないことを理由に断るパターンです。年齢や立場が違う相手からの告白を断る場合は納得してもらいやすい方法かもしれません。
告白を断るときは正直な気持ちを話すのが一番のようです。それに加えて、告白してくれたことに対する感謝の気持ちも伝えたいところです。（外山武史）
