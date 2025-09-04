この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏【祝！新刊発売】私がいかにして資産を築き上げたかを大公開します

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【祝！新刊発売】私がいかにして資産を築き上げたかを大公開します！」と題した動画で、自身の波乱に満ちた資産形成の道のりと、新刊『世界の新富裕層は、なぜオルカンS&P500を買わないのか』に込めた思いを語った。動画では、これから資産運用を始めたい人へ向けて「ぜひ読んでいただきたい一冊」と呼びかけている。



動画冒頭、宮脇氏は「今回、2025年に自身初となる書籍を出版した」と報告。出版記念イベントには業界著名人が多数参加し、その盛況ぶりも明かされた。続けて宮脇氏は、自身の生い立ちから暗号資産や不動産投資、海外移住に至るまでを丁寧に振り返る。読書に熱中していた幼少期、堀江貴文氏との出会いで東京行きを決意、「人生変わりました、ビットコインで」と語るなど、挑戦と失敗を繰り返しながらも着実に資産を築き上げてきた軌跡が語られた。



「社会で本当に役立つことは、学校の中だけじゃ学べない」。東京進学後、生活費のためアルバイトやインターンを経験、不動産小口化商品や仮想通貨への投資で失敗も味わった。その一方で、「正しい情報を掴みにいかないと投資でうまくいかない」という教訓から、投資家の勉強会や実践型の取り組みに積極的に参加。さらにビットコイン投資による劇的な資産増加や、学生時代に始めた不動産投資の成功ストーリーを披露した。



2020年に大学卒業、その後は自身の会社を経営しながら福祉事業を開始、そしてタワーマンション投資、ドバイ移住、トルコ等での海外不動産取引、そしてYouTubeチャンネル開設と活動の幅を広げていく。「海外移住は年齢が若いほど価値がある。やりたいこともビジネスも発想が大きく変わった」と、挑戦の意義を熱弁した。



新刊については、「オルカンS&P500だけでいいのか、世界の新富裕層は決して“○○だけ”をしているわけではない」と投資の単純化や極端な手法に警鐘を鳴らしている。書籍では資産の棚卸しからポートフォリオ構築、アセット比率、お金の使い方まで自身の知見を惜しみなく詰め込んでおり、「かなり読み応えのある一冊になった」と自信を覗かせる。



さらに「出版記念セミナーが全国各地で参加できる」「Facebookグループでは書籍の裏話や最新情報もシェアしていく」と特典にも言及。動画の最後では「本の内容や、私の実体験を通じて、投資や資産運用の本質に触れてもらえれば嬉しい」と締めくくった。